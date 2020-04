Az új magyar stratégia jobban hasonlíthat egy ellenzéki indítványra, mint a kormányzati álláspontra

Oroszi Beatrix, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértője egy csütörtöki online konferencián a járvány kezdete óta először ismertetett részletesen, nyilvánosan olyan szakmai elemzéseket, amelyek alapján a kormányzati intézkedéseket hozzák. A konferenciáról a hétvégén került fel egy kétórás videó a Youtube-ra. Ebben hangzik el többek között Palkovics László innovációs és technológiai miniszter bejelentése is, miszerint

"az eddigieknél többet fogunk tesztelni, hogy felmérjük az ország átfertőzöttségét."

Oroszi Beatrix előadásában a nyilvános adatokon túl, több, eddig a lakosság előtt ismeretlen információ is szerepelt. Ilyen például, hogy az akkori állás szerint 2284 fertőzött közül 699 fő, azaz

a fertőzések 30,6 százaléka köthető egészségügyi intézményekhez.

20 kórházban 34 helyi járvány alakult ki, amelyek során 433 ápolt és 143 dolgozó betegedett meg, illetve a kórházakon kívül is további 123 egészségügyi dolgozó kapta el a fertőzést. Az összes eset 22,7 százaléka köthető más zárt közösségekhez, például idősotthonokhoz, amelyekben 14 helyi járványhelyzetet azonosítottak. Oroszi Beatrix szerint nem zárt közösségi terjedés viszonylag alacsony az országban, ami a korlátozások széles körű betartásának köszönhető, amelyekkel sikerült egy körülire szorítani, és egyelőre ott tartani a reprodukciós rátát.

Elmondta, hogy a járvány hatékony elfojtása időt ad ugyan a felkészülésre, cserébe viszont nem alakul ki nyájimmunitás, a gazdaság lelassul, és a társadalom is belefárad a korlátozásokba. A járvány visszafogása azonban nem adható fel teljesen, mert folyamatosan az egészségügyi kapacitások határain belül kell tartani a vírus terjedését.

Az Oroszi Beatrix által javasolt négyszintű stratégiában több olyan pont is szerepel, mely az eddigi kormányzati állásponttal szöges ellentétben áll és az elmúlt hetekben leginkább ellenzéki javaslatokban tűntek fel.

Ilyen a maszkhasználat kötelezővé tétele mindenkinél, aki emberek közé megy.

A kötelező maszkhasználatot a Magyar Orvosi Kamara javaslata szerint a Jobbik követelte legmarkánsabban az ellenzékben, ám erre Orbán Viktortól a parlamentben ezt a választ kapták:

Orbán Viktor arra kéri a magyarokat, viseljenek maszkot, de azt is mondja, hogy nem jut mindenkinek Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a jobbikos Lukács László György azonnali kérdésére hétfőn a Parlamentben őszintén elismerte, hiába Magyarország védekezik a legeslegjobban a koronavírus-járvány ellen, elég maszk nincs. "Ma nem tudom garantálni a magyaroknak azt, hogy lesz elég védőmaszk az országban, amit patikai forgalomba meg tudnak vásárolni, és mindennap hozzá fognak jutni.

Müller Cecília tiszti főorvos többször hangsúlyozta, hogy aki egészséges az ne viseljen maszkot. Igaz, volt, hogy egyazon sajtótájékoztatón belül mondta el az előbbieket és azt is, hogy mindenki maradjon otthon, hiszen nem tudhatják, hogy fertőzöttek-e, ezáltal tovább adhatják a vírust.

A tesztelések számának, illetve ezzel a fertőzöttek azonosítási arányának a növelése sem volt eddig a kormányzat kommunikációjának homlokterében. Müller Cecília ezzel kapcsolatban is mást nyilatkozott, nevezetesen azt, hogy "nem szükséges tesztelni az egész országot, felesleges". Ráadásul arra sem kaptak választ az újságírók, hogy a nyilvánosságra hozott 52 409 tesztet hány emberen végezték el. A Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa most erre is választ adott, az április 20-ig elvégzett 52 409 tesztet 32 503 emberen folytatták le.

Operatív törzs: nem szükséges tesztelni az egész országot, felesleges A koronavírus mind az 5 új áldozata 80 feletti volt és több krónikus betegségben szenvedtek - jelentette be Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. 43-an gyógyultak ki a megbetegedésből. Az is kiderült, hogy az operatív törzs teljesen feleslegesnek tartja az ország teljes tesztelését, hiába lenne egy tanulmány alapján erre lehetőség.

Pedig a teszteléseknek köszönhetően Oroszi Bernadett szerint a nagyobb számú új fertőzöttek és kontaktjaik minél gyorsabb és hatékonyabb elkülönítése válik lehetségessé.

Mindezek mellett a korlátozások enyhe lazítását is időszerűnek tartaná. Ezt már a kormányzat is belengette május 3-át követően, számításaik szerint ugyanis ekkor fog Magyarországon tetőzni a járvány.