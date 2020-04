15 fertőzött egy zalaegerszegi idősotthonban

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester Facebookon hozta nyilvánosságra, hogy a város múlt héten 650 teszttel elkezdte az intézmények átvizsgálását, pénteken volt az első pozitív eset, aki az egykori József Attila iskolában működő idősotthon lakója.

"Ezután a fenntartó önkormányzat, az intézmény vezetése és a népegészségügyi hatóság gyors és határozott lépéseket tett. A demens részleget izolálták, az idősek nem mozdulhattak ki a szobáikból, a dolgozóknak előírták a teljes védőfelszerelést (overall, arcvédő pajzs, maszk, kesztyű, stb), hétvégén pedig valamennyi ellátotton és dolgozón azonnali PCR tesztet végeztek el. Ennek eredményeként további kilenc idősnek és öt dolgozónak lett pozitív a koronavírus tesztje. A tíz idős kórházban van megfigyelés alatt, állapotuk kielégítő, van köztük több tünetmentes is. Az öt érintett dolgozó otthon van házi karanténban. Egyiküknek hőemelkedése van, másikuk köhög, hárman tünetmentesek. A pozitív tesztet produkáló dolgozók esetében kontakt kutatásra is sor kerül"

- írja a városvezető.