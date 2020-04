A veszélyhelyzet után is maradhat a kiskereskedelmi különadó

A kormány törvényjavaslatként is benyújtotta a kiskereskedelmi különadóról szóló rendeletet, ez alapján az adót nemcsak a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, hanem azután is fizetni kell, és érvényes lesz a külföldi webshopokra is, hiába nincs boltjuk Magyarországon - írja az Index a Deloitte tanácsadócég észrevételeire hivatkozva.

Környezetvédelmi indok

A hivatalos indoklás szerint

"A Kormány elkötelezett a munkát terhelő adók, a jövedelemadók csökkentése, a gazdasági növekedés erősítése mellett. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében pedig az adórendszerben továbbra is a forgalmi-fogyasztási adókra kívánja helyezni az adórendszer súlypontját. A fogyasztás adóztatása egyben környezetvédelmi jelentőséggel bír, hiszen a nagyobb fogyasztás több negatív környezeti hatással jár, magasabb károsanyag kibocsátást keletkeztet."