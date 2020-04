Itt a forgatókönyv, így indulhat újra az élet Magyarországon

A Magyar Nemzet információi szerint

első körben a négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok nyithatnak újra májustól

hónap közepéig a vendéglátóhelyek, nyitott teraszok

majd pünkösdig talán a szálláshelyek is

nagyobb méretű iparcikk-üzletek, boltláncok főleg plázákban található egységei, vagy például a jelentősebb bútor és sportszeráruházak várhatóan szintén a hónap második felében vagy a végén indulhatnak

A lap azt is írja, a vendéglátóhelyeknek számolni kell azzal, hogy az elmúlt években megszokott erős értékesítés csak egy részre tér vissza a belföldi turizmus óvatos újraindulásával, illetve egyéb korlátozások is jöhetnek. Szabályozhatják az étkezőhelyeken a helyben fogyasztás körülményeit, a létszámot, és az asztalok közötti 1-1,5 méteres távolságot. Azt is elképzelhetőnek tartják, hogy csak előzetes bejelentkezés után lehet limitált létszámú éttermi programom részt venni.

Szerdán dönt a kormány az intézkedések enyhítéséről Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt arról, hogy szerdán születik kormánydöntés a korlátozó intézkedésekről, de a miniszter leszögezte, figyelembe fogják venni, hogy a fővárosban és környékén más a járvány természete, mint az ország többi részén. Arra a kérdésre, hogy a gazdaság állapota, az emberek tűrőképességének fogyása, vagy a járványhelyzet indokolja-e a lazító szakaszt, a miniszter úgy válaszolt, hogy a mindhárom tényező.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a tömegrendezvények, vásárok, fesztiválok megtartásáról a nyári hónapok előtt nem lesz szó, valamint elképzelhető, hogy nemcsak a vásárlókat, turistákat szólítják fel arcmaszk viselésére, hanem a kereskedelmi egységek, szolgáltatók másokkal közvetlen kontaktusba kerülő alkalmazottait is.

A boltok nyitvatartási idejének lehetséges változásáról is írnak, de úgy informálódtak, hogy az egységes szabályt az önkormányzatok a helyi viszonyokhoz igazíthatják, emellett várhatóan 2 óránál nem lesz hosszabb és korábbi időpontban végződhet a 65 év felettiek vásárlási sávja, amely jelenleg 9-12 óra között érvényes.