Eddig kétszáz válalkozás jutott állami segítséghez

Eddig több mint kétszáz vállalkozás igényelte munkavállalóinak jelentős része után az április közepétől elérhető állami bértámogatást - írja a kormányzati Magyar Nemzet.

A kutatás-fejlesztés (K+F) területén dolgozók után külön erre a területre szabott bértámogatást pedig több mint 130 cég vette igénybe.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a közleményében arra emlékeztetett: már új, módosított, egyoldalas formanyomtatványt kell kitöltenie a munkaadónak és a munkavállalónak, így egyszerűen kérvényezhető a támogatás. A módosításokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, ugyanakkor az ügyintézési határidő a rendelet hatálybalépésének napjával újrakezdődik. A munkaszerződések automatikusan módosulnak.

A járvány miatt bajba kerülő munkavállalók érdekében nyújtott be törvényjavaslatot a Jobbik Online sajtótájékoztatót tartott Z. Kárpát Dániel a Jobbik alelnöke, annak érdekében, hogy felhívja a magyar kormány figyelmét arra, hogy a koronavírus-járvány rengeteg magyar munkavállaló anyagi helyzetét keseríti meg, éppen ezért azonnali segítségre volna szükség. A konzervatív jobboldali párt politikusa szerint minden a válság miatt veszélybe kerülő munkabér 80 százalékát a magyar államnak kellene garantálnia.

A közlemény idézi Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt, aki felidézte: szintén a mai naptól lép hatályba több, bértámogatást érintő módosítás. A kieső munkaidő ezentúl 15–75 százalékig terjedhet, azaz a részmunkaidő akár napi két óra is lehet nyolcórás eredeti munkaidő esetén. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem éri el, az egyéni fejlesztési idő alkalmazása csupán ajánlás.

Z. Kárpát Dániel: a kormány a kieső bérek 35 százalékát sem pótolná ki Online sajtótájékoztató keretein belül ismertette a Jobbik a "Magyar Munkahelyvédelmi Alap" nevezetű programját. Z. Kárpát Dániel, a párt képviselője szerint a magyar kormány eddigi válságkezelése egyáltalán nem védi a magyar munkavállalókat. A jobbikos politikus szerint pártja programja alapján, minden magyar állampolgár, aki a válság miatt vesztette el a munkahelyét, vagy veszélyben van a munkahelye, korábbi keresetének 80 százalékát garantáltan megkaphatná.

A módosítás értelmében azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje ötven százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár százezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akinél nem lépi át a munkaidő csökkentése az ötven százalékot, azoknál a támogatási összeg továbbra is legfeljebb 75 ezer forint marad – ismertette az államtitkár. Hozzátette: a támogatást kibővítették, igényelhető a táv- és otthoni munkavégzéshez, a munkaidőkeretben foglalkoztatottak, illetve a kölcsönzött munkaerő esetében is - írja a lap.