Kína nem akarja, hogy a WHO részt vegyen a vírus eredetének felkutatásában

A Sky Newsnak mondta Gauden Galea, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által az országba küldött képviselő, hogy Kína nem engedi a WHO részvételét a koronavírus eredetét vizsgáló kutatásban. Galea szerint többször is kérték, hogy a szervezet szakértői is bekapcsolódhassanak a folyamatba, de a hatóságok érvek nélkül visszautasították ezt.

Galea fontosnak tartja a kutatást, melynek során kiderülhet, hogy honnan indult a SARS-CoV-2, hogyan terjedt át állatokról emberekre. Ez segíthet elkerülni a járvány visszatérését, vagy a hasonló folyamatokat egy másik vírussal. A WHO viszont nem tudta megvizsgálni a Vuhanban található két laboratórium adatait és feljegyzéseit.

(Index)