Müller: Már februárban is jelen lehetett a vírus

Az országos tiszt főorvos nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a betegség már március előtt megjelent az országban. Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, a másfél méteres távolságot, és ha lehet, továbbra is online dolgozzunk.

A operatív törzs tájékoztatóján Gion Gábor, a pénzügyminisztérium államtitkára a hiteltörlesztési moratóriumot "világszinten is egyedülálló jelentésűnek és erősségűnek" nevezte.

"Egyedülálló, mert mindenkire vonatkozik, tehát lakosságra és a vállalkozásokra egyaránt, és az év végéig tart"

- mondta. Hozzátette: a moratórium 3600 milliárd forinttal tehermentesíti a vállalkozásokat és a lakosságot. Ezidáig az magánszemélyek 40 százaléka törleszti tovább a hitelt, a vállalkozások 60 százaléka pedig csak a kamatot, 30 százalékuk viszont a teljes hitelt fizeti. Értékelése szerint ez azt jelenti, hogy most erősebb helyzetben van a lakosság és a vállalkozói szféra, mint 2008-ban, a pénzügyi válság előtt volt.

Müller Cecília az országos adatok ismertetése után (erről itt olvashat bővebben) nagy eredménynek nevezte, hogy sikerült elkerülni a járvány berobbanását, így fel tudott készülni az egészségügyi ellátórendszer.

Ugyanakkor hozzátette:

"Nem dőlhetünk hátra. Szeretnénk elkerülni a robbanásszerű megbetegedéseket, ehhez pedig rendkívüli óvatosságra van szükség".

Müller a szabályok betartására kért mindenkit, külön kiemelte a fővárosi és Pest megyei lakosokat, akik csak indokolt esetben hagyják el az otthonaikat, a vidékiek pedig tartsák be a számukra hozott szabályokat.

Hangsúlyozta, hogy a másfél méteres távolságot továbbra is mindenki tartsa be, "az arcot takarjuk el a boltokban és a közösségi közlekedés járművein". Hozzátette: az idősek számára fenntartott idősáv továbbra is érvényben van az egész ország területén.

A tatabányai kórházról szólva közölte: a szükséges intézkedéseket megtették. A zárlat ideje alatt a betegek ellátása folyamatos és biztosított, az új betegeket átirányítják.

A munkahelyek kapcsán javasolta, hogy a munkaadók, ha lehet, továbbra is biztosítsák az online munkavégzés lehetőségét, ahol ez nem lehetséges, ott viszont csak egészséges ember legyen jelen. A munkahelyeken tartsák be az előírt távolságot, folyamatos legyen a fertőtlenítés, takarítás és legyen elegendő fertőtlenítő szer.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette az új szabályokat, így megerősítette: a fővárosra és Pest megyére továbbra is érvényben van a vonatkozó kijárási korlátozás és az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályok.

Vidéken viszont kinyithatnak a kerthelyiséggel és terasszal rendelkező éttermek, kávézók, valamint a templomok.

Egész Pest megyében maradnak a kijárási korlátozások A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint nemcsak Budapesten és a környékén, hanem egész Pest megyében maradnak a kijárási korlátozások május 4. után is. Országos szinten kötelezővé tették a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön az orrot és szájat eltakaró maszk, sál vagy kendő viselését, valamint a másfél méteres távolságtartást, kivéve azoktól, akikkel egy háztartásban élünk.

Vízzel nem terjed a vírus

A propagandamédia kérdésére, miszerint egy, a Pesti úti idősek otthonában elhunyt beteg rokona szerint november óta nem volt orvos az intézményben, Müller azt mondta: a vizsgálat még folyamatban van.

Egy másik kérdésre kiderült, a polgármesternek a jövő héttől már nem lesz lehetőségük a koronavírussal kapcsolatban rendeleteket hozni.

Az is kiderült, hogy a vízzel nem terjed a vírus, így ha betartják az emberek a szükséges távolságot, akkor lehet strandolni.

Két lap olvasója is jelezte, hogy februárban már átestek egy betegségen, amely nagyon hasonló volt a koronavírus tüneteihez. Müller nem zárta ki annak lehetőségét, hogy koronavírussal fertőződtek meg, mint mondta, februárban is jártak az emberek külföldön. Mint mondta: csak vérvizsgálattal lehet valódi bizonyságot szerezni erről, amennyiben megfelelő mennyiségű ellenanyagot termelt a szervezetük.

Több lap is megkérdezte az operatív törzset, hogy el lehet-e kerülni azt, hogy a fővárosiak és Pest megyeiek tömegesen vidékre menjenek, Kiss Róbert erre mindössze annyit válaszolt:

Bíznak benne, hogy csak alapos indokkal hagyják el az otthonaikat.