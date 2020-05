Kásler lélegeztetőgépen lévő, súlyos beteg magyar orvosok gyógyulásáról mesélt

Kásler Miklós egészségügyért is felelős humánminiszter a köztévén beszélt hétfő délelőtt, és mivel a szerkesztőknek nem volt célja, hogy sarokba szorítsák, a politikus a saját jól ismert stílusában sztorizgatni kezdett a koronavírus-gyógymóddal kapcsolatos magyar tudományos kísérletekről.



Hogy ez mennyiben volt közszolgálati, kérdéses, de így legalább nem kellett foglalkoznia a kórházakban zajló ágyszámcsökkentések következményeivel - sem.



Ebben a nihilben el is telt volna a rendelkezésre álló 10 perc, azonban Kásler Miklós a nyolcadik minutumban a szélesebb nyilvánosság számára is értelmezhetőbb információkat kezdett megosztani.



Elmondta, hogy az egyik magyar terápia segítségével a már nagyon súlyos állapotba, és lélegeztetőgépre került betegek esetében mérsékelni lehet a citokinvihart, így meg lehet menteni az életüket. Ebben az állapotban lévő betegek közül ketten kapták meg eddig ezt a kezelési formát - tette hozzá a miniszter.

"Mind a kettő orvoskolléga. Az egyiket már fel tudták ébreszteni. A kolléga annyira jól van, hogy rögtön a felébredés után már fel akart kelni, alig tudták az ágyban tartani, és a másik kolléga is várhatóan a mai napon, vagy a legközelebbi jövőben lekerülhet a lélegeztetőkészülékről"

- árult el Kásler Miklós eddig nem ismert részleteket a magyar védekezésről.

Az egészségügyi dolgozók koronavírussal való fertőzéséről, illetve az állapotukról a kormányzat nem szokott adatokat közölni . Annyit lehet tudni, hogy az összes megbetegedett 13 százaléka lehet egészségügyi dolgozó.

Kásler Miklós elmondta továbbá, hogy a súlyos állapotban lévő orvosok esetében használt terápiát további két betegnél fogják alkalmazni, de velük kapcsolatban nem osztott meg részleteket.