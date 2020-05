Csak a vidéki vendéglők harmadát érinti az enyhítés

Ahogy az ismert, a kormány rendelete szerint a vidéki vendéglők, éttermek, kocsmák, vagy kávézók hétfőtől újra vendégül láthatják az éhes és szomjas vendégeket. A gond az, hogy csak ott, ahol terasz is van, mivel a rendelet csak ezt engedélyezi, külön kitérve az egészségvédelmi másfél méteres távolság betartására.

Az operatív törzs legutóbbi tájékoztatóján el is hangzott, hogy a legtöbb intézkedés a megfelelő távolság be nem tartása miatt történt. Ez pedig azt jelenti, hogy az érintett vendéglősök folyamatos ellenőrzésekre számíthatnak, ha pedig szabálysértés történik, akkor rendőrség helyszíni bírsága 5 ezertől 100 ezer forintig terjed, szabálysértési eljárásban pedig 5 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet.

Már hétfőn is sokan felkeresték az éttermek teraszait - mondta az Alfahír kérdésére a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) ügyvezető elnöke.

Antalffy Gábor elmondta egyelőre nem jellemző, hogy nagyobb társaságok is betérnek az éttermekbe, és a tulajdonosok várhatóan ügyelnek majd az asztalok közötti távolság megtartására. Azt tapasztalta, hogy a magyar vendégek fegyelmezettek.

"Arra viszont muszáj majd figyelni, hogy mi lesz például egy esküvő, halotti tor, vagy más rendezvények esetén ahol valóban nem teljesen életszerű egy ilyen rendelkezés"

- tette hozzá Antalffy Gábor, utalva arra is, hogy az ilyen jellegű rendezvényeket is engedélyezik a vidéki vendéglátóhelyek teraszain.

Antallffy Gábor egyébként úgy vélte, talán túlságosan szigorú volt az eddigi korlátozó rendelet, mert mint rámutatott, a fővárosi és Pest megyei helyzethez képest, vidéken jóval kevesebb volt megbetegedés.

"A vidéki nyitás legfeljebb az éttermek harmadát érinti"

- tette hozzá Antalffy Gábor, aki örül az enyhítésnek, mert éppen a nyári szezonkezdet előtt ez most létfontosságú a vendéglátósoknak. Ugyanakkor jelezte, nem egyenlő arányban érintettek a kocsma és étterem-tulajdonosok.

A vidéki éttermek közül háromból, jó ha egynek van terasza.

A Balatonnál vagy a Tisza-tónál ez könnyedén megoldható, de a kisvárosok vendéglőinek többsége nem rendelkezik terasszal vagy kerthelyiséggel - mondta a KISOSZ elnöke. A szakmai érdekképviselet elnöke szerint ez főleg akkor okozhat gondot, ha elhúzódik a járvány és a terasz nélküli étterem-tulajdonosok továbbra sem nyithatnak ki.

Még időben

"Inkább a belföldi vendégekre számítunk" - közölte az Alfahír kérdésére a csopaki Code Zero étterem tulajdonosa. Gonda Zsolt is úgy vélte, a nagyobb rendezvényeknél okozhat problémát a járvány miatti intézkedések betartása. Ilyen például a július 30-án induló Kék szalag vitorlás verseny is, aminek egyébként nagyon örülnek. Most beszéltem néhány külföldi ismerősömmel és mondták, hogy Spanyolországban és Ausztriában is nagyrészt a hazai feltételekhez hasonló rendelkezések mentén, május közepén kinyithatnak a teraszok - tette hozzá Gonda Zsolt, aki szerint idén még időben kezdhetik meg a nyári szezonra való felkészülést.