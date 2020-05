A miniszer azt ígéri, a 37 milliárdos elvonás nem veszélyezteti Paks 2-t

Az LMP frakcióvezetője, Keresztes László Lóránt arról érdeklődött, milyen hatása lesz a Paks 2. projektre, hogy a járványhelyzetre hivatkozva 37 milliárd forintot spórolnak a nukleáris kapacitás bővítésén a minisztériumi átcsoportosítások eredményeként.

"A 37 milliárd Ft-os elvonás azt jelenti, hogy végre a kormány is belátta, hogy Paks 2 felesleges beruházás?"

- tette fel a kérdést a politikus, hozzátéve: ha nem, akkor az átcsoportosítás okoz-e fennakadásokat a projekt ütemezésében.

Süli János szerint azonban

"az átcsoportosítás olyan mértékű, amely nyilvánvalóan a Paks II. projekt megvalósítását nem veszélyezteti".

Egyébként a két új blokkért felelős miniszter úgy gondolja, hogy egy olyan nagy beruházás, mint Paks 2., "mentőövet jelenthet sok hazai vállalkozásnak, megélhetést sok-sok magyar embernek".

Sőt, a járványhelyzetből azt is leszűrte, hogy a most megélt rendkívüli időszakban felértékelődik a biztonságos villamosenergia-ellátás, így az atomenergia szerepe is.