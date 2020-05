Elhunyt a magyar származású NFL-legenda

90 éves korában, hétfőn elhunyt Don Shula, a Miami Dolphins korábbi edzője. Szülei, Schula Dániel és Miller Mária gyermekkorukban kerültek az Egyesült Államokba, fiuk itt, az Ohio állambeli Grand Riverben látta meg a napvilágot.

Játékosként a Cleveland Browns, a Baltimore Colts és a Washington Redskins csapatait erősítette, ezután edző lett. Legnagyobb sikereit a Miami Dolphinsszal érte el: kétszer is megnyerték a Super Bowlt

Az 1972-es szezont ráadásul százszázalékos teljesítménnyel nyerték meg: az akkor még 14 szakaszos alapszakasz és a rájátszás mindhárom meccse után is győztesen jöttek le a pályáról. Ez a bravúr a mai napig egyedülálló az NFL történetében. A hagyomány szerint az akkori Dolphins-játékosok azóta is minden évben kibontanak egy üveg pezsgőt, mikor az adott szezonban az utols csapat is elveszíti veretlenségét.

Don Shulát természetesen beválasztották a Hírességek Csarnokába (Hall of Fames) is.

Az NFL honlapja fotóesszével is megemlékezett a legendáról, melyet ide kattintva tekinthetnek meg.

Shulát azok is ismerhették, akik nem vagy csak kevésbé követik az amerikai focit, ugyanis feltűnt az Ace Ventura - Állati nyomozó egyik jelenetében is (0:39-től):