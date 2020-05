Szijjártó: Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból

A munkahelyeket teremtő új befektetéseknek köszönhetően Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a mezőgazdasági gépekhez alkatrészeket gyártó török Yaris Kabin beruházását bejelentő, keddi sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte, hogy a 6,5 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 521 millió forinttal járul hozzá. A befektetéssel 150 munkahely jön létre Fejér megyében, a Dunaújváros melletti Iváncsa ipari parkjában. A telephely a mezőgazdasági gépgyártás mellett kutatási és fejlesztési feladatokat is ellát majd - indokolta az állami támogatást a tárcavezető.

A kormány az elmúlt három hétben öt nagyberuházást jelentett be, ami a miniszter szerint előrevetíti a magyar gazdasági újrakezdés sikerét. Mindez azt is jelenti, hogy Magyarország a térség legvonzóbb befektetési célpontja maradhat, a válságkezelés pedig legalább olyan sikeres lesz most, mint amilyen 2010 után volt - tette hozzá Szijjártó Péter.

