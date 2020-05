Neves rendezőhöz került az egyik új Star Wars-film

Taika Waititi rendezheti meg az egyik új Star Wars-filmet - erősítette meg a Disney. Az utóbbi időben egyre jobb produkciókkal előrukkoló új-zélandi rendező, az új film forgatókönyvét is szerzi majd Krysty Wilson Cairns közreműködésével.

Már januárban arról írt a The Hollywood Reporter, hogy a Jojo Nyuszi forgatókönyvéért Oscar-jelölést is szerző rendező kaphatja meg a Csillagok Háborúja-franchise egyik új filmjét.

Az új-zélandi direktortól eddig sem állt távol a Star Wars világa, hiszen a The Mandalorian című sorozaton is dolgozott, sőt még szereplőként is feltűnt benne.

A Disney úgy tűnik igyekszik a Marvel szériához hasonlóan felépíteni az új Star Warst. Ennek ékes bizonyítéka, hogy ez idáig már felkérték különböző Star Wars-filmekre Rian Johnson-t, Kevin Feige-t és J.D. Dillard-ot is.

Taika Waititi egyébként jelenleg a Thor negyedik részét készíti elő, amit a tervek szerint 2022. február 11-én mutatnak be.