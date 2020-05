Nyitva lesz hétvégén a Margitsziget, a Hajógyári-sziget és a Városliget is

Egy hónapos hétvégi zárvatartás után ezen a hétvégén ismét látogatható lesz a Margitsziget - tudta meg az Index. Információink szerint nem lesz QR-kódos létszámkorlátozás sem, amit korábban tervezett a nyitás idejére a főváros, nehogy túlzsúfolt legyen a sziget. Lesznek azonban bizonyos feltételek, amiket a látogatóknak be kell tartaniuk, és ezt ellenőrizni is fogják a helyszínen.

Kiss László óbudai polgármester továbbá azt közölte, hogy a Hajógyári-sziget is nyitva lesz, míg Horváth Csaba zuglói polgármester arról beszélt a lapnak, hogy a Városliget is nyitva lesz, továbbra is kérik, hogy mindenki tartsa be a járványügyi előírásokat: magyarul, egészségügyi sétát lehet tenni, de piknik, csoportos sport továbbra sincs.