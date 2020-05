A túlélés a tét a taxisoknál

Budapesten munkanapokon a korábbi 7000 taxiból mostanra nagyjából 2000-2500 maradt. Rendezvények nélkül a nyár is nagyon nehéznek ígérkezik. A City Taxinál abban bíznak, hogy az emberek hamarosan visszatérnek a munkahelyükre, így legalább a céges fuvarok nem maradnak el - írja a 24.hu.

Tamás Miklós, a City Taxi elnöke körülbelül 80 százalékos visszaesést tapasztal a budapesti fuvarok számában a cégnél. Sok jóra már csak azért sem számítanak, mert nemrég kiderült, elmarad a Sziget Fesztivál, és nézők előtt a Forma-1 mogyoródi futamát sem lehet megrendezni. A két legnagyobb hazai rendezvény elúszásával abban sem reménykedhetnek a taxisok, hogy a nyár végén valamit visszahoznak a kiesett bevételükből. A reptéri fuvarok is megszűntek, de ami még ennél is komolyabb probléma számukra, hogy sokan otthonról dolgoznak. A City Taxi ugyanis nagyon sok céggel áll szerződésben, így nekik már az is némi fellendülést hozna, ha minél többen visszatérnének a munkahelyükre.

Nehezen bírják a kollégáim, a többség be sem fizette az utolsó havi fuvarozási díjat. A cég 900 fuvarozója közül 500-an jelenleg nem dolgoznak. Hétköznap még elvétve akad pár fuvar, de a hétvégéken sehova nem mennek az emberek – mondta Tamás Miklós.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a 24.hu-nak arról beszélt, rendkívül nehéz helyzetbe kényszerültek a taxisok, hiszen egy kisvállalkozásnak akkor is vannak állandó és folyamatos költségei, ha egy fillért nem termel. Éppen ezért már a járvány kezdetén sok taxis keresett és talált is egyéb munkalehetőséget.

Többen azóta buszt vezetnek, futárodnak, vagy éppen az építőiparban kerestek hirtelen pénzkereseti lehetőséget. Vannak, akik szüneteltetik a vállalkozási tevékenységüket, és ha van tartalékuk – ami nem jellemző –, talán majd visszatérnek – mondta Metál, hozzátéve, nem csak a taxisokat érinti a válság. A társaságok zöme ugyanis csökkentett diszpécser szolgálatot üzemeltet, csökkentett munkabérekkel, és kényszer-szabadságolásokkal próbálja optimalizálni a működési költségeit.

Általánosságban kijelenthető, hogy 80-90 százalékkal visszaesett a fuvarszám az egész országban. Budapesten a 7000 taxiból munkanapokon jelenleg körülbelül 2000-2500 van az utcán, de a visszajelzések azt mutatják, hogy még így is nagyobb a kínálat, mint a kereslet - modnta.