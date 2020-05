Elhunyt a TV2 Tények külsős operatőre

66 esztendős korában elhunyt Szakszon Imre, a TV2 Tények egyik külsős riportere, aki egy COVID-19-es szárnyon feküdt a nyíregyházi kórházban. Később tesztet is csináltattak vele, de mire az egyébként negatív eredménye megérkezett, már késő volt.

Az információt a TV2 is megerősítette. A frissmedia.hu értesülései szerint a 66 évesen elhunyt operatőr halála előtt nem sokkal még telefonon beszélt az ismerőseivel, és többeknek is arra panaszkodott, hogy hideg van a kórteremben és még nincs nővérhívója sem.

Az operatőr arról is beszélt, hogy koronavírus-tesztet végeztek rajta, de az eredmény csak több nap múlva várható. Ami már csak azért is érdekes, mert Nyíregyháza nemrégiben kapott egy mecénástól két 70 milliós forintos COVID-19 betegség tesztelésére is alkalmas műszert, ami 2,5 óra alatt elvileg kimutatja a SASR-CoV-2 vírus fertőzöttséget.

A portál szerint szerdán reggel fél 8-kor egy ismerősével beszélt telefonon, viszont egy órával később már nem volt elérhető, mivel addigra elhunyt. Az információk szerint negatív lett a tesztje.