Kirajzottak az olaszok az utcákra

Lendületesen lefelé ível a járványgörbe Olaszországban, ahol 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma a polgári védelem szombat esti adatai szerint. Ezzel egy időben megteltek az utcák sétáló emberekkel, és több tartományban előbbre hozták az üzletek megnyitását is.

A halottak száma 194 volt, vagyis tovább csökkent az előző napi 243-hoz képest.

Ezzel a járvány halálos áldozatainak száma elérte a 30 395-öt. Utoljára május 4-én csökkent kétszáz alá az elhunytak egy nap alatti száma, ami akkor rendkívülinek számított, azt megelőzően március közepe óta nem volt ilyen alacsony ez a szám.

Hét olasz tartományban - a tegnapi öt tartományhoz képest - egyetlen beteg sem halt meg az elmúlt 24 óra alatt.



Az aktív fertőzöttek száma több mint háromezerrel csökkent az egy napja regisztrált 1663 után. Az aktív betegek száma jelenleg 84 842. Nyolcvankét százalékuk otthoni karanténban tartózkodik.



Most lépte túl a százezret a gyógyultak száma. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 218 268-öt.



A gócpontnak számító Lombardiában 85-re csökkent a halottak egy nap alatti száma a korábbi 94 után. Az aktív fertőzöttek száma 502-vel emelkedett a korábbi 609-hez képest.



A járványgörbe erőteljes lefelé ívelésének hatására megteltek sétálókkal az olasz városok utcái. Az óvintézkedések május 4-től indított enyhítését követő első hétvégén, a szigorú ellenőrzés ellenére megteltek Nápoly tengerparti sétányai, és a nyári időben hasonlóképpen tele voltak emberekkel az Adria-parti Rimini utcái is, miközben a strandokat továbbra is zárva tartották. A sétálóknak csak egy része viselt szájmaszkot.



Az északi Trentino-Alto Adige és Friuli Venezia Giulia, valamint a déli Calabria tartomány nem várta meg a kereskedelem május 18-től tervezett újraindítását, hanem korábban megnyitotta az üzleteket.



Az egészségügyi hatóságok szerint az újraindulást követő járványhelyzet felméréséhez meg kell várni május második felének adatait.