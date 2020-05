Amikor Kövér László még igazi liberálisnak nevezte magát

Vannak olyan fordulatok a magyar történelemben, amire azért kevés példa akad, ezek közé sorolható a Fidesz története is. Az egykor, az SZDSZ "lesajnált kistesójának" tartott exliberális párt, a hatalom felé vezető úton nem akármilyen politikai pályát járt be. Ennek ékes bizonyítéka az az internetes felvétel is, ahol Kövér László éppen arról értekezik, hogy mennyire is fontosak a liberális értékek hazánk számára.

Kövér a szóban forgó videóban, az 1993-as liberális világkonferencián arról beszélt, hogy

a tolerancia, a türelem, a másság elviselésének képessége a másik alapértéke a liberalizmusnak, amit egy igazi liberálisnak nem szabad elfelejtenie.

Különösen érdekes része a videónak, hogy a nemzeti elkötelezettséget Kövér László nem tartotta még igazi ideológiának.

"Viszont eszköznek tartom személyes ellenszenvek, unszimpátiák, gyűlölségek megideologizálására. Tehát arra, hogy miért kell a másikat kirekesztenünk, miért nem szabad a másikat elfogadnunk, erre szolgálnak ezek címkéül.

- emelte ki akkoriban Kövér, hozzátéve, hogy a népnemzetiek és a liberálisok eszköztárában sok a rokoni vonás, csak másképpen nevezik meg a problémákat.

Hol van ez ahhoz képest, hogy néhány hete már azt mondta Kövér László, hogy az ellenzék nem a magyar nemzet része?

A videó végén Orbán Viktor is feltűnik, aki szerint a közelgő kampány előtt nyugalomra van szüksége az országnak, illetve véleménye szerint az a fontos, hogy a parlamentbe bekerülő pártok normálisan együtt tudjanak majd dolgozni egymással.

A Fideszt azt egy kemény pártként ismerték meg, amely kritikus, amely nem szokta eltitkolni a véleményét, a maga nyelvén eléggé világosan és közérthetően fogalmaz, de azt a vádat soha, senki nem fogalmazhatta meg, hogy mi méltánytalanul mondtunk volna véleményt bárkitől.

- mondta a miniszterelnök.