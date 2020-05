Egy ügyvédnő akarta megöletni ismerősét Budapesten

Lezárult a nyomozása annak a 47 esztendős nőnek, aki a gyanú szerint megbízást adott egy budapesti férfi megölésére - írja a rendőrség honlapja.

A nyomozás adatai szerint még 2017-ben, az akkor ügyvédként dolgozó nő Sz. Zsolttal, aki D. Márkó néven mutatkozott be, egy korábbi ügyfelén keresztül ismerkedett meg. A nő és a férfi megállapodott abban, hogy Sz. Zsolt megöli B. Bélát.

Ezt a beszélgetést Sz. Zsolt a nő tudta nélkül felvette.

A nyomozás során kiderült, hogy a nő azért keresett bérgyilkost, mert haragudott egyik rokonának férjére;

ugyanis a házaspár egy zűrös válás közepén volt. A 46 éves B. Bélának ezért kellett volna meghalnia.

Sz. Zsolt 2017. június 30-án fel is vette a kapcsolatot B. Bélával, akinek elmondta, hogy megbízást kapott a megöletésére, sőt még azt is elárulta a férfinak, hogy ki a megbízó. Sz. Zsolt azt is közölte, hogy az ügyvédnő 70 ezer eurót ajánlott fel a „munka” elvégzéséért. A 39 éves „bérgyilkos” azt mondta a férfinak, hogy 3500 euróért odaadja a hangfelvételt.

A 46 éves férfinak a pénzt egy II. kerületi bevásárlóközpont mögötti faház tetejére kellett a pénzt tenni a hangfelvételért cserébe. A férfi 2017. július 3-án az esti órákban oda is tette a pénzt, azonban a hangfelvételt nem kapta meg, ezért feljelentést tett a rendőrségen.

A nyomozás adatai szerint Sz. Zsoltnak volt még négy bűntársa.​ A négy férfi korábbi ismeretség alapján vett részt a bűncselekmény elkövetésében. Az egész "akciót" K. Gusztáv irányította, a rendelkezésre álló adatok szerint ő volt az, aki kitalálta, hogy hogyan szerezhetnének pénzt az ügyvédnőtől és a 46 éves későbbi sértettől. A pénzt K. Gusztáv, G. Róbert és Sz. Zsolt vitte el az épület tetejéről.

A BRFK a 47 éves ügyvédnőt emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt, míg társait csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.