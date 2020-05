A rendőrségi kamerák is a dudálókat figyelték

Hétfő délután negyedik alkalommal demonstráltak a Clark Ádám téren, "hogy a Várban is meghallják" címmel.

A Momentum részéről Donáth Anna, valamint Szél Bernadett és Hadházy Ákos független képviselők szervezésében ezen a hétfőn is dudával, illetve különböző hangkeltésre alkalmas eszközökkel tiltakoztak 17 és 18 óra között a Lánchíd budai hídfőjénél a kormány járványkezelési módszerei ellen.

Délután 5-kor egyszerre szólaltak meg az autódudák és a gyalogosan tiltakozók dudái.

A rendőrök ezúttal is nagy létszámban voltak jelen és azonnal kiemelték a körforgalomból a szerintük szabálytalankodó autósokat, de most ideiglenes térfigyelő kamerákkal is pásztázták a teljes helyszínt.

Ideiglenes kamerákkal figyelték a tüntetőket Verebes Károly/Alfahír

Az előző hetekhez képest ezúttal kevesebb autóst állítottak meg, de valamivel több gyalogosan vagy biciklivel tiltakozót igazoltattak.

Szél Bernadett autóját az elsők között intették ki és csakúgy, mint az előző hetekben, most is szabálysértési eljárást indítottak ellene a – rendőrség szerint indokolatlan - dudálás miatt, de ezen felül a gyülekezési tilalom megsértése miatt is intézkedtek a független képviselővel szemben.

Hasonlóképpen jártak el Hadházy Ákossal, akit ezúttal nem büntettek meg, de korábban őt is eljárás alá vonták már. Mindkét képviselő visszautasította a szabálysértés megállapítását és jelezték, jogi segítséget nyújtanak azoknak, akiket szintén eljárás alá vontak a Clark Ádám téren.

A rendhagyó tiltakozó akció 18 órakor rendbontás nélkül ért véget.