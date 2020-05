Óriási baklövés: a vizsgálat szerint nem a leváltott kórházigazgató hibázott, utódja visszaadná a helyét

A székesfehérvári Szent György Kórház belső vizsgálata megállapította, hogy nem Csernavölgyi István követett el mulasztást. Az igazgatót az Emberi Erőforrások Minisztériuma azzal vádolta, hogy késve adott be a koronavírussal kapcsolatos információkat, majd szokatlan gyorsasággal távolította el posztjáról.

A hvg.hu megerősített információi szerint Csernavölgyi helyett pont az az ember volt a felelős ezért a területért, akit az Emmi a helyére ültetett.

Igaz, Reiber István orvosigazgató csak átmenetileg, egy napig töltötte be a megüresedett posztot, helyére Bucsi László került. A kritikához egyébként az is hozzátartozik, hogy telefonon mindvégig pontosan továbbították az információkat, de az orvosigazgató április 17-én ettől függetlenül is lemondott.

A vizsgálatot az új főigazgató, Bucsi László indította. Szerinte ha menesztett elődje a vizsgálat alapján „tiszta”, akkor azt Csernavölgyi István „mellékelheti a további folyamatához, amit indít", és ha ez a rehabilitációjával végződik, akkor ő abban a pillanatban, amikor ezt elődje megkapja, feláll a székéből, és olyan gyorsan távozik, amilyen gyorsan érkezett – emlékeztet a lap.

Erre azt követően kerülhet sor, hogy a volt főigazgató munkajogi pere lezárult, ugyanis ő rögtön közölte, hogy megalapozatlan és ismeretlen indíttatású leváltása miatt jogi lépéseket tesz.