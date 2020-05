Müller: Kedvezően alakulnak az adatok

Az országos tiszti főorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján a szerda reggeli adatok ismertetése után (ezekről itt olvashat bővebben) közölte: mint a járványügyi, mint a magyar egyetemek által végzett reprezentatív szűrvizsgálat adatai is nagyon kedvezőek. Ugyanakkor hozzátette: a fertőzöttek hatvan százaléka a fővárosból és Pest megyéből származik.

Müller az bölcsődei és óvodai ügyeleti rendszerre is kitért, mint mondta, az intézményekbe csak egészséges gyermekeket vigyenek a szülők. Fontosnak nevezte, hogy ezeknél a gyerekeknél tanítsuk meg a személyi higiéniai szabályokat, így például a kézmosát vagy a zsebkendő használatát. Emellett azt javasolják, hogy a gyermekek ne vigyenek be játékokat az intézményekbe. Ez utóbbiakat pedig lehetőleg naponta fertőtlenítsük. Az óvodai és bölcsődei személyzetről szólva hozzátette: mindenhol igyekezzenek kímélni a 65 év felettieket és a krónikus betegeket. Szerinte így a kockázat is minimalizálható.

Kiss Róbert rendőr alezres közölte: az elmúlt 24 órában a fővárosban és Pest megyében 258 fővel szemben intézkedtek kijárási korlátozás megszegése miatt.

Az országos reprezentatív felmérés részeredménye kapcsán újságírói kérdésre Müller közölte: egyelőre nem tudni, milyen hatása van az alacsony fertőzöttségnek a második hullámra - ha lesz második hullám - de mint mondta: lehet, hogy a magyar társadalom immunrendszere mégiscsak erős immunitásról tesz tanubizonyságot.

Az interneten kapható tesztek kacspány azt mondta: tilos az interneten teszteket árusítani, emellett nem is ajánlja, hiszen nem tudjuk, nem ismerjük a minőségüket, eredetüket.

Szintén kérdésre válaszolva azt mondta: nem meglepő, hogy Budapesten és Pest megyében a legnagyobb a fertőződés, lévén itt a legnagyobb a népsűrűség.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közölte: eddig több mint 5400 vállalkozás - főleg a feldolgozóipar, turizmus és keresdekelem területéről - nyújtott be kérvényt bértámogatásra, dolgozónként pedig átlagosan 160 ezer forint állami támogatásra pályáztak a cégek.