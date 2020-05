Deutsch Tamás szerint Karácsony egy "járvány-populista"

Nem csillapodik a Karácsony Gergely és a fideszes politikusok között a járvány mentén kialakult politikai vita, most Deutsch Tamás EP-képviselő szállt bele a főpolgármesterbe:

Karácsony főpolgármester egy járvány-populista.

Másfél hónapon keresztül, mert úgy gondolta, az a jófejség, szakadatlanul szigorítás pártibb volt még a virológus főorvosoknál is, most meg mikor azt érzi divatosabbnak, hát lazítás pártibb a lazítás pártiaknál is.

Ennyi.