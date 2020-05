Az EU-nak sem tetszik, hogy idehaza akár három hónapig elhúzhatják a közérdekű adatok kiadását

Az Európai Adatvédelmi Testület (EAT) vizsgálja, hogy a jogszabály megfelel-e az uniós jognak. A Népszava kérdésére Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyekért felelős tagja egy brüsszeli videokonferencián közölte: az EAT-tal együtt elemzik a kormányrendeletet, és csak ezt követően fognak határozni a következő lépésekről.

Egyelőre korai jósolni, lehet, hogy bizonyos változtatásokat fogunk kérni a magyar kormánytól, lehet, hogy kötelezettségszegési eljárást indítunk vagy egészen más döntést hozunk

– fogalmazott a biztos.

Mint arról lapunk is beszámolt, Orbánék egy a veszélyhelyzet adta lehetőséget kihasználva kormányrendelettel írták felül az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt (közismert nevén: az infótörvényt). Az új rendelkezés értelmében 15 nap helyett 45 nap alatt kell válaszolni a közérdekű adatigénylésre, és míg korábban ez egyszer 15 nappal volt meghosszabbítható, most már 45 nappal tolható ki az adatszolgáltatás, azaz a kért adatra akár három hónapot is várhatunk.

Közérdekű adatra kíváncsi? Mostantól másfél vagy akár három hónapot is kell rá várnia! A felhatalmazási törvényt kihasználva Orbánék rendeletben írták felül az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt (közismert nevén: az infótörvényt), az erről szóló rendelkezés az éjszaka jelent meg a Magyar Közlönyben - a nem mindennapi változtatást az Mfor vette észre.

A Népszava cikke szerint az EAT már kétszer meghallgatta a magyar adatvédelmi hatóságot a kormányrendelet hatályáról. A kedden lezajlott második eszmecserén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) arról számolt be, hogy figyelmeztette a kormányt: csak szükséges, arányos és időhatárhoz kötött korlátozásokat vezethet be, amelyekről tájékoztatnia kell minden érintettet.

A meghallgatások után az Európai Adatvédelmi Testület úgy döntött, hogy további tárgyalásokra van szükség, és

egy szakértői munkacsoportra bízta annak feltárását, hogy a szigorítások összhangban állnak-e az EU általános adatvédelmi rendeletének az előírásaival.

A baloldali napilap megkeresésére a testület titkársága közölte: iránymutatásokat fognak készíteni arról, hogyan kell biztosítani az uniós törvény következetes alkalmazását.