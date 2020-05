Kevés az eső, nem lesz jó a búzatermés

Legfeljebb közepes búzatermést várnak az idén a magyar gazdák – írja a csütörtöki Világgazdaság, hozzátéve, hogy a termelők bíznak az élénk kereslet fennmaradásában.

A talajból 30-80 milliméter csapadék hiányzik, és a földeken már minden növény megsínyli a vízhiányt, a búzatermés pedig akkor is legfeljebb közepes lehet, ha jön az eső. Az elmúlt két hónap szárazsága az ótermésű búza árát is megemelte, a jó minőségű kenyérgabona ára több helyen elérte a tonnánkénti hatvanezer forintot – mondta a lapnak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) elnöke. Az export megy ugyan, de logisztikai nehézségekkel, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a gabonatételek felkínálása lassult.

A GOSZ szerint az alacsony kőolajárak hosszabb távon nem húzzák magukkal a gabonaárakat, mert továbbra is az élénk kereslet lesz a meghatározó a piacon.

(MTI)