Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter bejelentette, hogy május 29-től kül- és beltéren is lehet tartani maximum 100 fős rendezvényeket, július 1-től pedig 250-re emelkedik a létszámhatár, a mozik is ekkor nyithatnak újra. Augusztus 1-től indulhatnak az 500 fős események, de egészségügyi koncepció készítése esetén akár ezerfős rendezvényeket is engedélyeztethetnek. Minden esetben be kell tartani az egy méteres távolságtartást, a szabályozást kéthetente felülvizsgálják.

(444/ORF)