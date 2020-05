Magyarország felé is újranyílik az osztrák határ

Egy hónap múlva teljesen megnyitja határait Ausztria Csehország, Szlovákia és Magyarország irányába. A Reuters az osztrák belügyminisztériumra hivatkozva azt írja, hogy június 15-től lépnek életbe az enyhítések.

Nem sokkal korábban döntött az osztrák kormány arról is, hogy június 15-től Németország, Svájc és Liechtenstein felé is megnyitják határaikat. Egyedül Olaszországgal kapcsolatban nem döntöttek még, így a korlátozások továbbra is életben maradnak a déli szomszéddal szemben.

Az osztrák belügy-, külügy-, és Európa ügyi miniszter közös közleményében azt írta a nyitással kapcsolatban: