Operatív törzs: az összes magyar fertőzött 14%-a egészségügyi dolgozó

A fertőzött egészségügyi dolgozók teszik ki az összes magyarországi koronavírusos eset 14%-át. Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az aktív esetek között is nagyjából hasonló az arány, ami nem számít kiugrónak más országokhoz képest. Közben az enyhítés miatt újabb beavatkozásokat tudnak már elvégezni a kórházakban.



Május végéig váltható be a tavaly kiosztott rezsiutalvány - erre emlékeztette az operatív törzs sajtótájékoztatója elején Fónagy János azokat a nyugdíjasokat, akik még nem váltották be a víz- és gázszámlák fizetésére felhasználható kilencezer forintos utalványt. A nemzeti vagyonért felelős államtitkár Németh Szilárd egykori rezsibiztost idéző elánnal magyarázta, hogy az utalványt már alig két hétig lehet felhasználni, ezért a vírus miatt fiatalabb rokonnal váltassa be a postán az, aki még nem tette. A propagandabeszédbe belefért a rezsicsökkentés rövid történeti összefoglalója is.

Kevés koronavírusos áldozatnál nem tártak fel krónikus betegséget - kezdte a sajtótájékoztató érdemi részét Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos szerint jó hír, hogy már csak az aktív fertőzöttek harmadát, 568 főt kell kórházban ápolni, közülük 46-an lélegeztetőgépen vannak. Az elmúlt napok enyhe növekedései miatt azonban arra szólított fel, hogy mindenki tartsa be a korlátozásokat.

Újabb 11 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3535 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg. Ezzel 462 főre emelkedett az elhunytak száma, 1400-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Müller szerint az új szabályok életbelépésével új értékelésmód is életbe lépett, ezért az aktív fertőzötteket, gyógyultakat és elhunytakat is aszerint csoportosítják, hogy budapestiek vagy vidékiek-e.

Hétfővel visszavezették a tervezhető műtéteket,

ezekhez ugyanúgy telefonos időpontegyeztetés szükséges. A korábban üressé tett ágyak harmadát már igénybe vehetik a tervezhető műtéten átesettek, a szűrővizsgálatok, kardiológiai vizsgálatok és a kúraszerű kezelések érintettjei.

A napközis nyári táborok szervezése elkezdődhetett, az ottalvós táborokkal kapcsolatban később döntenek majd. A szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy gyermekük egészséges. A fokozott higiénés szabályok miatt kiemelten kell ügyelni a táborokban a tisztítószerek megfelelő tárolására.

Müller Cecília konkrétumot nem tudott mondani, amikor a nyár végére tervezett fesztiválokról kérdezték. Azt mondta, ha a járványhelyzet úgy áll, akkor biztos nem fogják megakadályozni az augusztus 15-i enyhítés után tervezett rendezvényeket.

Az országos tiszti főorvos a WHO által említett téli második hullámot lehetségesnek tartják, épp ezért a kiürített ágyak egy részét továbbra is fenntartják. Arra nem válaszolt érdemben, hogy milyen növekedésnek kell végbemennie ahhoz, hogy ismét szigorítsanak a vírus miatt hozott korlátozásokon.

Újságírói kérdésre az országos tiszti főorvos azt is elárulta, hogy

az eddigi megbetegedettek 14%-a egészségügyi dolgozó.

Az aktív fertőzöttek között 264 egészségügyi dolgozó van, ami nagyjából hasonló nagyságrendet jelent. A járvány kezdete óta eddig pontosan 500 fő fertőződött meg. Müller Cecília szerint ez az arány semmivel nem rosszabb, mint Európa többi országában.

Kiss Róbert alezredes a fővárosi és a pest megyei enyhítések ismertetése után arra hívta fel a figyelmet, hogy a vidéki vendéglátóhelyeken már lehet bent enni-inni, a dolgozóknak kötelességük védőfelszerelést viselni és betartatni a védtávot. A szállodák is fogadhatnak már vendégeket, itt is fokozottan kell ügyelni az előírások betartására.

Nagyon fontos, hogy elkerüljük a kontaktusokat

- magyarázta, majd ismertette, hogy március 28. óta összesen 51 382 szabálysértési eljárást indítottak a koronavírussal kapcsolatban, ebből

26755 figyelmeztetéssel

13132 helyszíni bírsággal

11495 feljelentéssel végződött.

A Magyarországot tranzitországként használók már Ártándnál is beléphetnek az országba.