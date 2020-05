Kis korrupciós kézikönyv

Vannak, akik munkából akarnak megélni, tisztes egzisztenciát teremteni. Ezeknek az élhetetlen szerencsétleneknek készült az alábbi útmutató. Állj fürkésznek vagy portyázónak!

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)



– Baj van, Főnök! Mégis igaz, hogy járvány lett.

– Miért volna baj? Megbetegedtél? Vagy én megbetegedtem?

– Nem, de már két hete mondjuk, hogy idehaza nem lesz járvány.

– Na ja. Tamásék is meg Gáborék is azt mondták, hogy az a jó, megnyugtatja a népet.

– És akkor most mi lesz? Ránk ég ez a szar vírus.

– Ugyan, ugyan. Rántsatok össze gyorsan egy találkozót szakemberekkel!

*

– Baj van, Főnök! A szakemberek azt mondták, sok pénz kell majd a járvány leküzdéséhez. Kell egy csomó cucc, amit idehaza nem gyárt senki, és most drága a világpiacon, mert nagy a kereslet.

– Aha. Ne aggódj, megoldjuk. Hívd össze a Kistanácsot.

*

– Fiúk, nagyszerű híreim vannak! Idehaza is van járvány.

– Vezérem, abban maradtunk, hogy ez nem jó, és nem is vagyunk rá felkészülve.

– Ez igaz, de! Beszéltünk szakemberekkel, akik nagyszerű dolgokat mondtak. Először is a járvány főleg az öregeket fenyegeti. Ez jó nekünk, mert öreg sok van, és ők a mi szavazóbázisunk, továbbá nem kell aggódnunk, hogy az adófizetők tömegesen dőlnének ki.

– Nem értem, Vezérem.

– Azt is mondták a szakemberek, hogy nincsen idehaza a védekezéshez szükséges eszközökből, és nem is gyártunk. Ráadásul külföldön is tolonganak értük, mert nagy a világpiaci kereslet. Főleg maszk kell meg lélegeztetőgép.

– Vezérem! Én már értem! Zseni vagy!

– Látod, Peti, ezért szeretlek! Mindig mondtam, hogy nagyra hivatott ember vagy!

*

– Na mit intéztetek, Peti?

– Remek híreim vannak, büszke leszel rám, Vezérem!

Először is kifürkésztük, hogy Kínában van mindenből. Ott ugyebár most csöndesedik a járvány, és van kapacitás. Miután ezt megtudtuk, elküldtük a legjobb embereinket a bejáratott barátainkhoz, és megbeszéltük velük a dolgot. Egy maszkért kértek 1 jüant. Megbeszéltük, hogy fizetünk érte 2 jüant, ők pedig hatmillió maszk után adnak ajándékba 2 millió maszkot, és utalnak is a szokásos bankszámlára 2 milliót.

– Az annyi mint 8 milka a maszk, és a négyet elfeleztük, ugye? Megérdemled a fizetésed, Petikém.

– És van még egy ötletem, Vezérem. A lélegeztetőgépeket is be tudnánk szerezni innen.

– De azt mondták, hogy a kínaiaknak sincs elég.

– Nem baj, találtunk megoldást. A kínaiak megveszik Ausztráliában, mi meg megvesszük tőlük. Abból is kijön a percent.

– Peti, te pótolhatatlan vagy! De neked kell bemenned a Házba megmagyarázni a dolgokat, ezt nem bízhatjuk másra.

– Nem probléma, Vezérem. Az ellenzéket megeszem uzsonnára.

*

– Mi újság, Mihály?

– Számításaink szerint nagyon sokba fog kerülni a járvány elleni védekezés. Ráadásul a bevételkiesés is nagy lesz. Valamit tennünk kell.

– Mi a probléma, Mihály?

– Az orvosoknak, ápolóknak hatalmas túlmunkadíjakat kell kifizetni, a betegek kezelése meg iszonyú sokba kerül, a normál betegellátás költségeit sem tudjuk fizetni, most is van vagy 70 milliárd adósságunk a beszállítóknak.

– Értem. Akkor újra kell gombolnunk a mellényt. Az orvosok, ápolók másodállásokban keresnek sok pénzt más kórházakban, és míg nincsenek a saját fő munkahelyükön, addig az ő helyükre mennek a másik kórházból. Egymáshoz járnak pluszpénzért. Ezt a pluszjövedelmet meg kell fogni. Mihály, katonás megoldások kellenek! Az egészségügyieket vezényelni fogjuk, így megspórolunk egy határ pénzt a bérükön.

– De hát ez óriási kitolás velük.

– Megoldom, meglátod.

– És a beszállítók?

– Azoknak sokkal tartozunk, ez jó. Futnak a pénzük után, úgyhogy könnyű őket megfogni. Azt csináljuk, hogy fizetünk nekik annyit, amennyit szoktunk, csak nem rendelünk tőlük. Így csökken a tartozásunk, ők meg kénytelenek lesznek elgondolkozni, hogy fel szabad-e mondaniuk a kórházi rendeléseket csak mert nem fizetünk nekik. Mi a jobb nekik, a követeléshalmozás az állammal szemben, vagy ha becsukják a boltot? Ideje ráébresztenünk őket is a helyzetükre.

– És azt hogy fogják bevenni az emberek, hogy leáll a kórházi ellátás?

– Na ezt bízd csak rám!

*

– Népem! Nagy veszély leselkedik ránk. A vírus különösen veszélyes idős honfitársainkra. Most meg kell védenünk szüleinket, nagyszüleinket. Mindenkit kérünk, maradjon otthon, kerülje a személyes kontaktusokat. A kórházakat felkészítjük a berobbanó járványra, felszabadítjuk az ágyakat, hogy ha majd sok lesz a beteg, jusson hely és lélegeztetőgép mindenkinek. A nemzet hááját tolmácsolom az orvosoknak, ápolókak, akik nagy veszélyt vállalva küzdenek mindnyájunkért, őnekik egyszeri 500 ezer forintot adunk majd júniusban.

Örökre hálásak lehetünk kínai barátainknak, akik nagyvonalúan segítették az eredményes védekezést, bőségesen bocsátottak a rendelkezésünkre a szükséges esközökből, még ajándékba is adtak maszkokat. Sajnos Brüsszelre most sem számíthatunk, a balliberális, Soros zsebében lévő EU most is csak akadékoskodik, ahelyett hogy támogatná harcunkat, amit a vírus ellen vívunk.

– Éljen a mi drága, hőn szeretett vezérünk, aki megment minket! Le Brüsszellel!

*

– Miniszterelnök úr! Kérjük, tájékoztassa az országgyűlést és az embereket, hogy mi mennyibe került, nyújtsa be az elszámolást.

– Jellemző, hogy az ellenzék most, a bajban is Soros szekerét tolja, ha magukon múlna, több millió beteg lenne az országban, és sok ezren meghaltak volna. De maguk nem tudnak együtt örülni a néppel!