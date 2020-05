Bernd Storck két évig Dunaszerdahelyen!

A magyar válogatottal 2016-ban az Eb nyolcaddöntőjéig jutott Bernd Storck lett a dunaszerdahelyi DAC 1904 vezetőedzője – írja a klub honlapja. A német szakember június 1-jével veszi át a munkát, és szerződése két évre szól. Az 57 éves trénerről Jan Van Daele sportigazgató így nyilatkozott:

A szempontokat figyelembe véve, Bernd Storck profilja ideális volt, látva a kiterjedt nemzetközi tapasztalatait és a tényt, hogy több országban is sikeresen dolgozott. A magyar nemzeti csapatnál eltöltött időszaka az a 2016-os EURO alatt is gazdag tudásra tett szert a közép-európai labdarúgással kapcsolatban. A legutóbbi két belgiumi állomásán is sikeres munkát végzett a rövid ottöltött idő ellenére, és képes volt teljesíteni az adott klubok által megfogalmazott célkitűzéseket, méghozzá egy olyan játékstílussal vegyítve, amely mély benyomást keltett a szakértőknél. Annak ellenére, hogy több nagy klubnál és nagyobb bajnokságokban is felmerült a neve, boldogok vagyunk, amiért Bernd a mi projektünk mellett tette le a voksát, meglátva a DAC erős alapjaiban rejlő lehetőségeket, amelynek központi alkotóeleme a kiváló szurkolótábor.