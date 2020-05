Elsősegélyvizsga nélkül is kiadják a jogsit

A járművezetésre jogosító okmányt az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről vagy annak megszerzése alóli mentességről szóló igazolás nélkül ki kell adni – jelent meg a Magyar Közlöny csütörtöki számában a 219/2020. (V. 21.) kormányrendelet.

Az intézkedés pénteken lép hatályba, és a kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnéséig életben is marad.

A rendelkezés nagyban hasonlít ahhoz a korábbi rendelethez, mely megengedi, hogy a veszélyhelyzet idején az egyetemek, főiskolák végzős diákjai számára az egyébként előírt nyelvvizsga megszerzése nélkül is kiadják a diplomát, oklevelet. Korábban több, gépjárművekkel kapcsolatos adminisztrációs könnyítést is engedélyeztek, így például lejárt műszakival is lehet használni az autót, a műszaki vizsgált elég lesz a veszélyhelyzet elmúltával elintézni.