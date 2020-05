A járványra hivatkozva súlyos járatritkításokra készül a kormány

A RegionalBahn.hu értesülései szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) közös javaslata szerint június 6-tól 34 vonalon megszüntetik a vonatok jelentős részét, egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni.

A lap megemlíti, hogy 20 vasútvonalon naponta irányonként mindössze egy, további 9 esetében pedig kettő járat fog közlekedni.

Csak vasúti közlekedéssel kiszolgálandó, csökkentett menetrendi kínálattal, azaz a jövőben csak napi egyetlen vonatpárral bíró vonalak:

4 Esztergom–Komárom

5 Székesfehérvár–Komárom

45 Székesfehérvár–Sárbogárd

47 Godisa–Komló

98 Abaújszántó–Hidasnémeti

103 Karcag–Tiszafüred

113 Nyíregyháza–Nyírbátor

114 Mátészalka–Csenger

121 Mezőhegyes–Újszeged

125 Mezőhegyes–Battonya

146 Kunszentmárton–Lakitelek

147 Szentes–Orosháza

A ritkításokat a járvány elleni védekezésre hivatkozva már csak azért is nevetséges volna említeni, mert a pótlóbuszokon ugyanúgy zárt térben ülnek az utasok, mint a vonatokon. Másrészt a legtöbb ország, köztük hazánk is éppen most oldja fel a korlátozásokat.

Lehetne ezt célszerű költségcsökkentésre is fogni, ugyanakkor ezzel az a baj, hogy napi egy vonathoz is ugyanúgy szükség van mozdonyvezetőre, az állomásokon forgalmi ellenőrökre, vagy jegykezelőkre és a sínek karbantartását továbbra is el kell végezni.

A Közlekedő Tömeg rámutat, hogy a kormány valódi célja a további színvonalcsökkentéssel az, hogy minél több utast tereljen a közösségi közlekedésről a környezetszennyezőbb, balesetveszélyesebb autós közlekedésre, és a közeljövőben teljesen megszüntesse a mellékvonalak jelentős részét, azzal mit sem törődve, hogy a gazdaság újraindítása szempontjából kiemelten fontos a lakosság mobilitásának biztosítása, gondolva a gépkocsival vagy jogosítvánnyal nem rendelkezőkre is.