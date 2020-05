Deák tér, West Balkán

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Közös érdekünk lenne levonni a két fiatal halálából az összes következtetést! De sajnos erre nem látszik esély. A nyugat-balkáni Deák tértől a norvégiai Bergenig...

Mindnyájunkat megrázott a minapi Deák téri kettős gyilkosság híre. Ezzel most le is tudnám a kötelezőt, bizonyára elhiszi nekem az olvasó, hogy végtelenül sajnálom a történteket mint hajdani tanár, gyakorló édesapa és boldog nagyapa.

Rá kell mutatni a felelősökre

Az ilyen indulatból, értelmetlenül elkövetett erőszakos cselekmények sokakból váltanak ki hasonlóan indulatos reakciókat. És bizony utólag sokan megbánnák azokat a reakcióikat, amikkel első hevületből fenyegetnek. Az emberiség humanizálódásának egyik fontos eredménye a lincselés, az önbíráskodás, a bosszú korlátozása – és így van ez jól. Anélkül hogy elvesznénk a részletekben, erkölcsi kötelességünk föltenni bizonyos kérdéseket. Ezeket szedem csokorba.

Noha 18 évesen sokan leérettségiznek, vannak, akik házasodnak, szülnek is, de azért a közfelfogás szerint ők még „gyerekek”. Felelős szülő nem engedi el a 18 éves fia-lánya kezét azzal, hogy eridj, felnőtt vagy. Tisztességesen, alaposan meg kell nézni ennek a kis gyilkosnak az előéletét, és le kell vonni belőle minden tanulságot.

A magam részéről a vádlottak padjára képzelem ennek a fiatalnak a szüleit, a nevelőit, azt az intézményrendszert, amelyikben hosszú éveken át nem találták meg a megfelelő módszereket, személyeket az ő problémának a kezelésére. Nyilván nem ugyanaz a felelősségük, mint magának a gyilkosnak – de bizony van felelősségük.

Vajon a 16 éves áldozatról mit gondoljunk? Pontosabban nem őróla, hanem az érte felelős felnőttekről? Vajon jövő szombaton hány 16 éves fog hajnalban bulizni a város közterein?

Szívesen olvasnék hivatalos összegzést a környék bulihelyeiről, amelyekben ezek a fiatalok (köztük nyilván a 16 éves is) hajnalig mulatozhattak. Kik ott a tulajdonosok? Mi a kötelessége az alkalmazottaknak, szabad nekik 16 éveseket kiszolgálniuk? Ráadásul késő éjszaka?

Ja, és a kisboltok, amelyek éjjel-nappal nyitva vannak, és árulhatnak szeszt is; illetve tulajdonképpen jóformán csak azt estétől hajnalig...

Úgy képzelem, a Deák téren is érvényesek a magyar jogszabályok. A törvényt be kell tartani – és be kell tartatni. Az állam, tehát az önkormányzat és a központi hatalom is felelős a történtekért. Vagy azzal, hogy az ilyesmi nem ütközik jogszabályba, vagy azzal, hogy nem számít a jogszabály.

Száz méterre vagyunk a Belügyminisztériumtól!

Közmondás szerint más kárán tanul az okos, a buta meg a sajátján sem. 2011. januárban a Bajcsy-Zsilinszky út másik végén történt hasonlóan értelmetlen „bulibaleset”. A West Balkán nevű „szórakozóhelyen” hárman haltak meg, köztük két gimnazista leány.

A felelősöket keresve végül négy embert ítéltek el, a cég ügyvezetője fogházbüntetést kapott, két rendezvényszervező meg a biztonsági őrök főnöke ugyancsak fogházat, ítéletük felének végrehajtását 2 évre felfügggesztették. Egyik ítélet sem érte el a három és fél évet. Az önkormányzat mosta kezeit, szerintük minden szabályszerű volt.

A West Bakán ügyét tehát csöndben kisimogatták, de akkor legalább megszólalt a miniszterelnök és a belügyminiszter is (na, kik is volta ők 2011-ben?). Most csend van… csak nem a környéki szórakozóhelyek tulajdonosi köre miatt?

Norvégia nem a West Balkán

Pár éve Bergenben nyaraltunk. Norvégia igen drága ország, gondoltuk, a hosszú naplementét a hotelszobában egy sör mellett élvezzük végig. A feleségem bement a boltba, térült-fordult, fizetett. A pénztáros hölgy (nagyjából húszéves lehetett), rutinos mozdulatokkal pakolt, számolt. A két sört szenvtelenül félrerakta. Láttam, nejem kérdez valamit, aztán választ kap. Sör nélkül jött ki a boltból. Kérdem, mi történt, nem néztek 18 évesnek?

Azt felelte, hogy este 8 után boltban nem árulhatnak semmiféle szeszes italt. Pont. Nem számított, hogy bőven felnőttek vagyunk, hogy mindösszesen 6 deciliter sört innánk ketten, hogy azt sem közterületen.

Szó sem lehetett megdumálásról, félrenézésről, jattról. Van szabály, nincs korrupció. Pont.