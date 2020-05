Új nyomtatott hetilap indul Magyarországon

Csütörtökön jelenik meg az első példánya a "Jelen" című közéleti hetilapnak. A 168 Óra eggyel ezelőtti lapvezető szerkesztő hármasa, Tóth Ákos, Krajczár Gyula és Lakner Zoltán tulajdonolja és szerkeszti a kiadványt, a kiadó a Liberty Press Kft., Lakner a főszerkesztő, Krajczár a helyettese, Tóth a főmunkatárs.

A Népszabadság volt szerkesztő-újságírója, Tamás Ervin is munkába áll, valamint több ex-168 Óra szerző is. A külsősök között az első számban olvasható lesz például a Népszabadság egykori tudományos rovatvezetője Palugyai István és a volt sportrovat-vezető Hegyi Iván is.

Az online verzió is fizetős modellre épül, a 444 kérdésére elárulták, hogy "a minden pénzünkből megy a buli, meg amit éppen össze tudtunk szedni a saját környezetünkben mikrotámogatásonként, éppen mert nincsen nagy támogató, szakaszosan haladtunk és értünk el idáig."

Az első címlap így néz ki: