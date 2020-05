Bejelentették, hogy a Fidesz támogatja a nemzeti konzultációt

A koronavírusról és a gazdaság újraindításáról kezdődik nemzeti konzultáció - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közrádió péntek reggeli interjújában. Bár a vírus - legalábbis annak első hulláma - már lecsengőben van, és a gazdasági szereplők élete is lassan visszatér a régi kerékvágásba, a kormányfő most érzi szükségét az alattvalók megkérdezésének.