Álságos: az operatív törzs most úgy tesz, mintha a járvány előtt olyan jó lett volna a magyar ápolóknak

Egészen álságos tájékoztatott tartott az operatív törzs szombaton, nagyon úgy tűnik, hogy a magyar futballidény újranyitásához időzített hazai enyhítések után a kormányzatnak már nincs igazán mint mondania a társdalom részére.



A reggel ismertetett napi számok közlése után Lakatos Tibor ezredestől megtudtuk, hogy Bulgáriából egyszerűbb lesz a beutazás a magyar állampolgárok számára, illetve azt is, hogy az utazás, vagy az éttermek látogatásában tapasztalható könnyítések nem jelenti azt, hogy a védelmi intézkedéseket nem kellene betartani, a szociális távolságtartás, és a maszkviselés szerepe kiemelt. Ugyanis csak így kerülhetjük el a tömeges megbetegedéseket egy esetleges őszi második hullám idején.



Ezután Szlávik János, a Szent László Kórház kórház infektológusa egy rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyben egy napról, pontosabban, az április 10-ei napról mesélt, amelyben egy egészségügyi dolgozó 12 órás műszakját mutatta be. Azért április 10., mert akkor volt a legtöbb új regisztrált koronavírusos beteg Magyarországon, 262 fő.



És természetesen óriási köszönet minden egészségügyi dolgozónak, akkor is, ha közvetlenül részt vett a járvány elleni védekezésben, és akkor is, ha "csak" a szokásos munkáját végezte, de

a történelem Magyarországon nem 2020. március 11-én, a veszélyhelyzet kihirdetésével kezdődött.

Ha annyira a szívükön viselnék a kórházi ápolók rendkívüli magánéleti és anyagi áldozatot követelő munkáját, akkor Szlávik János is random kereshetett volna akár egy 2020-as februári napot is, és bemutathatta volna egy műszakozó kórházi dolgozó 12 óráját - és persze azt is, hogy mennyi mindenre futja a fizetéséből.

Azért rúghattak ki egy ápolónőt a siófoki kórházból, mert a fideszes képviselőnek nem tetszőt kommentelt Miközben mindennapos hír, hogy az egészségügy egyre nagyobb létszámhiánnyal küzd, a siófoki kórház azért bocsátotta el egyik ápolóját, mert az a térség fideszes képviselőjének bejegyzéséhez a politikusra nézve kellemetlen tartalmú véleményt fűzött. A kórház szerint a bejegyzés rossz hírnevüket kelti, ezért azonnali hatállyal elbocsátották az ápolónőt.



A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) januári adatai szerint egyébként csaknem 24-25 ezer ápoló hiányzik az egészségügyi ellátás rendszeréből, és arra figyelmeztettek, hogy nagyon leterheltek a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó ápolók. Az ápolói létszám messze elmarad az OECD-államok átlagától, míg Magyarországon valamivel több, mint hat ápoló jut ezer lakosra, addig Németországban 12, Svájcban 16. A MESZK felmérése szerint Budapesten és Pest megyében a legalacsonyabb a folyamatos munkarendben dolgozó szakképzett ápolók száma, miközben itt a legmagasabb a szakképzetlen ápolók aránya. De nemcsak az ápolók, hanem a szülésznők számában is elmaradunk az EU-s átlagtól.



Egyébként ha már április 10., - majdnem napra pontosan egy éve, 2019. április 16-án számolt be arról a kormánypárti Magyar Nemzet, hogy egyre több kórház kényszerül bérnővérek, -műtősnők, -műtősfiúk foglalkoztatására, főként a fővárosban, továbbra sem enyhül ugyanis az ápolóhiány. Az egészségügyben aktív munkavállalóként mintegy 108 ezer ápolót tartottak nyilván tavaly, és az egyik legfőbb probléma, hogy 2013-2018 között 9 ezerrel csökkent a már tapasztalt, de még nagy munkabírású, 35 év feletti korosztály létszáma. Leginkább a középfokú végzettségű, közvetlenül a betegágy mellett dolgozó ápolókból van hiány: 2017-ben 3300 ilyen üres álláshely volt, 2018-ban pedig már 3800.



És persze Szlávik János elképzelt egy napjában az sem fért bele, hogy nem kapták meg az ígért 180 százalékos bért, csupán az alapfizetést azok az ápolók, akik a Szent János Kórház Covid-osztályán dolgoznak.



Egyébként a 2015-ös ápolói tüntetéseken sok egészségügyi dolgozóval beszélgettünk: KATTINTSON IDE a történeteikért!



Egyébként az operatív törzs legközelebb csak kedden fog tájékoztatni. Talán akkor bemutatják az ápolók egy hónapját is.