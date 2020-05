„Nem feltételezem, hogy Boldog István megmentése érdekében törvénymódosítással fog majd élni a Fidesz”

Boldog István fideszes országgyűlési képviselő körül egyre jobban fogy a levegő, és úgy néz ki, olyan helyzetbe navigálta magát a politikus, ahonnan már nem lehet elkerülni a bírósági tárgyalást. Persze, a kormánypártok számára az az igazán nem mindegy, hogy az ügyben mikor születik ítélet – ha Boldog Istvánt elmeszelik, a választókörzetében időközi országgyűlési választást kell kiírni, veszélyeztetve a kétharmadot.

Ebből a szempontból nem jött rosszul a koronavírus-járvány okán elrendelt (részleges) ítélkezési szünet sem.

Ugyanakkor, ha lassan is, de haladnak a nyomozóhatóságok Boldog István ügyével.

Az Alfahír írta meg, hogy a fideszes képviselő kétpói otthonánál több gyanús autó is megjelentek idegenek, akikről később kiderült, hogy nyomozók.

Hadházy Ákos azon írásbeli kérdésére, miszerint "volt-e házkutatás országgyűlési képviselőt érintően az elmúlt egy hónap során" Polt Péter legfőbb ügyész a napokban készséggel elismerte, hogy

"2020. május 12. napján Boldog István országgyűlési képviselő lakóhelyén került sor kutatás foganatosítására, melynek során az eljáró ügyészek bizonyítási eszközöket foglaltak le."

Polt Péter egyébként szintén országgyűlési képviselői kérdésre ismerte el azt is, hogy egyáltalán meggyanúsították a kormánypárti politikust. Csányi Tamás jobbikos országgyűlési képviselő érdeklődésére a legfőbb ügyész azt válaszolta, hogy Boldog Istvánt

"2020. május 14-én napján gyanúsítottként hallgatták ki 2 rendbeli felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének, 2 rendbeli felbujtóként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének, 2 rendbeli felbujtóként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének és 2 rendbeli felbujtóként elkövetett versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bűntettének megalapozott gyanúja miatt".

Egyébként Csányi Tamás lapunknak arról is beszélt, látni kell azt is, hogy bár Polt Péter nem hajlandó önállóan, saját önszorgalomból tájékoztatni nyilvánosságot a politikai bűncselekménnyel kapcsolatban, ám ha kérdez a képviselő, akkor korrektül tájékoztat. Azonban ezt a hozzáállást Csányi Tamás akkor is egyfajta Fidesznek való falazásnak tekinti a legfőbb ügyész részéről.

A térség jobbikos politikusa azt is hangsúlyozta, hogy információi szerint jóval több olyan ügy lehet, amiben a képviselő ilyen módon közbenjárt, mint amennyi a gyanúsításban szerepel.

„Kicsit csalódottak vagyunk”

– mondta Csányi Tamás, hozzátette: több TOP-os pályázatról, sok milliárd forint kiosztásáról hallani, és reméli, hogy később több „sötét ügyre” is találnak bizonyítékot.

Úgy látja, hogy ezt a folyamatot nagyban segítené, ha a Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es számú választókörzetének polgármesterei is tisztáznák magukat, ugyanis elsősorban Mezőtúr és Kunszentmárton települések felmerülnek Boldog Istvánnal kapcsolatban.

„Nem feltételezem, hogy Boldog István megmentése érdekében törvénymódosítással fog majd élni a Fidesz”

– magyarázta Csányi Tamás, arra utalva, hogy a maffiavádakkal meggyanúsított Simonka György esetében valami hasonlóval próbálkozott a nagyobbik kormánypárt.

A jobbikos politikus ugyanis úgy látja, Boldog Istvánnak nagyon sok időt hagytak arra, hogy rendezze a sorait. Április 6-án vette vissza a mentelmi jogát a parlament, és csak május 12-én történt az első nyomozati cselekmény vele szemben, miközben a fideszes munkatársa már a karácsonyt is a rácsok mögött töltötte. Csányi Tamás elmondása szerint nagyjából egy év előnyt kapott Boldog István, de mára teljesen egyértelművé vált, elengedték a kezét.

Ugyanakkor az a kérdés még nyitva van, hogy súlyosbítják-e a vádat,

hiszen 9 embert gyanúsítottak meg az ügyben,

és ha megáll a bűnszövetkezet gyanúja, a büntetési tételek is súlyosabbak lesznek.