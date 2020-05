Viharos, de tartalmas négy évtizeddel a hátuk mögött... - Bemutatjuk a HitRock jubileumi lemezeit

A tavalyi jubileumi évét két kiadvánnyal tette még felejthetetlenebbé a – már nálunk is bemutatkozott – HitRock zenekar. A 40. születésnapjukat egy új és régi dalokat vadonatúj felvételeken felvonultató, valamint egy ritkaságokkal megtöltött, gyűjteményes válogatásalbummal ünnepelték – mindkét CD a Hammer Records gondozásában jelent meg.

A HitRock 40 - Nem az én világomban élsz lemezen a címadó foglalja keretbe a játékidejében is a klasszikus rock LP-ket megidéző anyagot, Hammondos intróként, és az album zárásaként – drámaian kibontakozva, kimérten „lépegető” rocknótaként – csendül fel. Másodikként a pozitív gondolatokat megéneklő, hangulatos gitárszólóval feldíszített, középtempós Nincs helye a rossznak érkezik, amit – lemezelőzetes single-ként – már a CD megjelenése előtt egy hónappal publikált a zenekar - legmegfelelőbb kedvcsinálónak a kilenc tételből álló dalcsokorhoz.

A kissé lendületesebb, és újfent egy hangulatos szólóval megspékelt Mi lesz? című nótával gördül tovább az arcra azonnal mosolyt csaló, és elégett bólogatást kiváltó muzsikafolyam, hogy a negyedik Halott madár-ral aztán alaposan visszavegyenek a tempóból a zenész urak. Ez az újkori HitRock újabb rockhimnuszává váló, kiválóan felépített, monumentális, elgondolkodtató lírai darab eddig lemezeken csak koncertverziókban volt elérhető, most végre hivatalos stúdiófelvételként is elfoglalhatja méltó helyét az immár több mint négy évtizede létező csapat már amúgy is tiszteletet parancsoló diszkográfiájában.

A képzeletbeli B oldalt a szintén még a lemezmegjelenés előtt megismerhetett, a szövegvilágát leginkább naív (vagy „antik”) megfogalmazásban fogantként jellemezhető Hitted-e rég? megadallamos, de az eddigieknél kicsit szikárabb, (önmagukhoz képest) döngölősebb hard rockja zárja.

A következő, szintén karcosabb témákból építkező Csillag marad a szinte a lemez egészére jellemző tempóban, az azonnal magával ragadó „ráncokat kisimító”, akár örömzeneként is értelmezhető, keleties hangulattal sem spóroló Ázsia viszont kisebbfajta meglepetés, hiszen egy már-már meditatív jellegű instrumentális tétel.

Az utolsó előtti, fülbemászó dallamokban tobzódó – az óóó-zós betéttel erre még rá is erősítő – félig ballada, félig hard rock A Mi nemzedékünk pedig akár számvetésnek is felfogható.

Az albumot a Mr. Basary (Metal Company, Telegram, Kormorán, Örökség, Atilla Fiai Társulat, stb.) - ének, vokál, Vedres Joe (Beatrice, Bikini, Telegram, stb.) - gitár, Vajda Tibor (Hipnózis, Roxérum, BluesSteel, stb.) - basszusgitár, valamint a Hungarian Pink Floyd Show két oszlopos tagja (a két ős-Hit-es) Füchsel Tibor Füxi (orgona, szintetizátor), és Pozsonyi Tibor Finki (dob, konga, theremin, csőharang) ötöse készítette. A Halott madár-ban és A Mi nemzedékünk-ben az előző HitRock (jelenleg Hobo) gitáros Kiss Zoltán egy-egy ízes szólója hallható. A felvételek a Joe’ Garage stúdióban készültek.

A Nincs helye a rossznak, illetve az Ázsia című dalok kapcsán Füxi a következőket jegyezte még meg:

„Szándékosan használtunk színes hangszerelést, így a kislemezen is megjelenő ’Nincs helye a rossznak’ dalunk nem csak a dallamos westcoast jellege miatt érdekes, hanem Ghyczy Irén költői, egyben pozitív szövege is kedves számunkra. Ugyanilyen fontos Finki saját maga által öntött és épített csőharangja is, melyet ésszel, mértékkel építettünk a hangszerelésbe. Mivel mindannyian kedveljük Ázsiát, így idén végre lemezre vettük a keleties motívumokat felvonultató dalunkat, melyet évek óta játszunk a koncerten és nagyon szereti a közönség. A szimplán csak ’Ázsia’ című dalunkban Finki kongázik és Theremint is bűvöl, így a Pink Floyd tribute koncertek mellett a HitRock műsorába is véglegesen beépült a különleges hangszer.”

Összességében: komoly, érett, intelligens, alaposan kidolgozott, értő kezekkel előadott westcoast/AOR melodikus rockmuzsika – végre teljes stúdiólemezen is – Mr. Basary összetéveszthetetlen, szenzációs hangjával a hazai színtér sokat bizonyított arcaitól - egyértelműen a HitRock eddigi szellemiségéhez hibátlanul illeszkedő anyag.

Finki a következőképpen foglalta össze a tudnivalókat:

„Nagyon örülök, hogy végre valahára egy teljes stúdióalbumot tudtunk készíteni Mr. Basary-val. Régi adóssága volt már ez a bandának a rendkívül kitartó és hálás közönségünk felé. A jelenlegi ’amerikás’, szellős, dallamos, westcoast irányvonallal is abszolút elégedett vagyok. A klasszikus dalokat megörökítő koncertlemezek után épp egy ilyen friss CD-t szerettünk volna az asztalra tenni. A köreinkben kötelezőnek számító brit klasszikusok, a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Pink Floyd és társaik mellett kifejezetten sok amerikai rockzenét hallgatunk. Ugyanúgy közös nagy kedvenceink a Journey, a Foreigner vagy a Kansas albumai is.”

A november vége egy újabb HitRock kiadványt hozott… A Nincs helye a rossznak (Kislemezek, ritkaságok 1990-2019) CD-n a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszak önálló promóciós- és digitális kislemezein, illetve a különféle válogatásalbumokon megjelent népszerű számok hallhatóak, amolyan alternatív változatok összességeként.

A különböző időpontokban és helyeken rögzített, többféle felállásban előadott szerzeményeket tartalmazó korongra a 2019. szeptember 5-én megjelent digitális kislemezen közzétett extended verziójú Nem az én világomban élsz dal, továbbá – a rajongók régi kívánságát teljesítve – a 2017-es digi single anyaga, A Mi nemzedékünk és a Halott madár korai stúdió-változatai is felkerültek, valamint a Kamionos himnusz közkedvelt karaoke zenei alapja és az Üveghegy eltérő szövegváltozatú népszerű alternatív felvétele is. Természetesen nem maradhatott le A vén csavargó halála című nemzedéki rockhimnusz sem, melynek egy 1991-es, a legendás Fekete Lyukban rögzített újrafelvétele került a speciális válogatásra.

A gyűjtemény hat, korábban kiadatlan extra felvétellel is kedveskedik a rajongóknak, melyek közül három a 2014-ben, a Városligeti Sörsátorban készült HitRock 35 Live! CD anyagát egészíti ki. A másik három pedig a 2001-ben félbemaradt Ikarusz album korai demóiból nyújt ízelítőt, részben korai szövegváltozatokkal, illetve egy soha korábban nem publikált és élőben sem játszott elveszettnek gondolt szerzeménnyel.

Utószóként: A mozgalmas és izgalmas – ilyen-olyan okok miatt sajnos – hullámvasút-szerű karriert magáénak tudható zenekar jelenlegi ismertségét (és elismertségét), valamint a hazai rock színtéren elfoglalt pozícióját nem éppen az őket megilletőnek érzem. Mostanság már nem csak együttesek, hanem egyes zenészek kerek évfordulóit is dívik megünnepelni, a HitRock esetében viszont én nem nagyon találkoztam ezzel kapcsolatos igazán nagyszabású, kimagasló (minimum megérdemelt) eseménnyel, pedig nem csak a csapat jubilált, hanem Mr. Basary is 65 éves lett tavaly…

Ellenben, a Hammer Records előtt le a kalappal, amiért már több éve a csapat mögött áll kiadói partnerként, illetve ennek a két újabb kiadványnak a megjelentetéséért.

És legfrissebb aktualitás, hogy időközben újra változás történt a gitáros poszton, Mátyás Roland érkezett a zenekarba. Illetve, a híradások egy 2020 végére tervezett új nagylemezről is szóltak, de a koronavírus miatti vészhelyzet, és az ennek kapcsán hozott rendelkezések miatt ez (egyelőre) bizonytalanná vált.