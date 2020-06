A sólyom hazatalál - Tóth Reni új, trianoni dala az összetartozásról

Tóth Reni új lemeze, az Utazók éneke még az első negyedévben jelent meg a GrundRecords égisze alatt, de máris itt az új digitális kislemez, két vadonatúj dallal. A sólyom hazatalál a trianoni diktátumról és annak hatásairól szóló, szívbe markoló szerzemény, a másik pedig a már ismert Szívem egy ország friss, akusztikus verziója, amelyek mától elérhetőek a digitális platformokon. Az előbbihez készített klip itt debütál az Alfahíren - a Magyar Örökség díjas énekesnő személyes gondolataival kiegészítve.

„A trianoni gyalázat mély, örök nyomot hagyott a Nemzet testén, ám azóta a magyarok lelke még szorosabban összeér. Barátaimmal közösen megalkottunk egy dalt, az összetartozás dalát, amit mind a tizenötmillió magyarnak szeretettel adunk át. A filmben mindenki szerepel, aki részt vett az alkotás folyamatában, ezzel is az egyének közötti kapocs fontosságát szeretnénk kihangsúlyozni, hiszen a személyes kapcsolatok sokasága tartja meg a Nemzetet. Határok nélkül, száz év után is. Örökké. Köszönöm drága Barátaim!”

„A Sólyom hazatalál zenéjét Szabó Előd barátunk írta, a szövegét Palancsa Gábor jegyzi. A hozzá készített klip külső felvételei Esztergomban készültek, a férjem volt az operatőr. A terv az volt, hogy látszódjon a szlovák-magyar határvonal, azaz a Mária Valéria híd – aminek 2001-es avatásán én énekeltem – közepén is szerettünk volna forgatni, de a koronavírus okozta lezárás miatt nem engedtek át rajta. Megint majdnem úgy éreztem magam, mint amikor még komppal kellett átmenni Párkányba, útlevéllel, hogy találkozhassunk a Duna túloldalán élő családtagjainkkal, barátainkkal. És most szintén, hónapok óta nem tudtunk velük összejönni, és ez vonatkozik az erdélyi ismerőseinkre is. Érdekes, hogy a századik évfordulónál megint egy ilyen lelkiállapot van…”

„A borító T. Lukács Ágnes alkotása, aminek az alapja egy nagyon régi fotó, ami még Erdélyországban készült rólam anno egy – a dévai árvák megsegítésére szervezett – segélykoncerten. A festőművésznő ezt festette meg, én meg annyira beleszerettem, hogy megkértem, hogy szkenneltesse be, legyen ez ennek a digitális kislemeznek a borítója.”

„A kislemez másik dala, a Szívem egy ország ismerős lehet a munkásságomat, megjelenéseimet követőknek, hiszen április 21-én már közzétettük amolyan karantén-klipként - gondoltuk mi se maradjunk ki ebből, és amúgy is ráértünk. (nevet) Aztán megbeszéltük, hogy nem hagyjuk ’veszni’ a hanganyagot, ezt is elérhetővé tesszük online.”