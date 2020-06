2021 végétől Szerbia felől is érkezhet gáz Magyarországra

Magyarországra 2021 októberétől érkezhet gáz Szerbia felől, akár a tervezettnél is nagyobb mennyiségben - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután hivatalában fogadta Aleksandar Antic szerb bányászati és energiaügyi minisztert.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország többletfejlesztéseket is vállal, amennyiben a szállító vállalatok az évi 6 milliárd köbméternél nagyobb igényt jelentenek be. A határtól a magyar vezetékhálózatig tartó szakasz építése már az előkészületeknél tart, és hamarosan megszülethet az összekapcsolódási megállapodás is a szerb féllel - tette hozzá.

Aleksandar Antic üdvözölte, hogy a két ország együttműködése energetikai projektekre is kiterjed. A szerb tárcavezető szerint kölcsönösen előnyös, hogy a két ország villamosenergia-hálózatai erősítik egymást, és az egész térség érdeke, hogy a megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően létrejön a regionális áramtőzsde.

A miniszteri sajtótájékoztatót megelőzően az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója egyetértési megállapodást írt alá a Szerb Villamos Művek, valamint a szerb állami gázszolgáltató, a Srbijagas vezetőivel.

