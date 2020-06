Komoly verseny lehet a Momentum tisztújításán

Június 7-én, vasárnap lesz a Momentum tisztújító küldöttgyűlése, a Jövő TV információi szerint Fekete-Győr Andrásnak két kihívója is akad, de még a párt tagsága előtt is ismeretlen Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagokról van szó.

A további elnökségi helyekért viszont komoly verseny lehet, a létszámot ötről hét főre növelték, a lap úgy tudja, hogy 34 jelentkező van. A még öt fős elnökségből mindenki indulhat, így Donáth Anna, Berg Dániel, Buzinkay György és Hajnal Miklós. Esélyes lehet Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, Déri Tibor újpesti polgármester és Orosz Anna, újbudai alpolgármester is.

A Jövő TV a párt sajtóosztályát idézve írja:

"a Momentum működésének legsikeresebb évét tudhatja maga mögött, ami a tagságunk számára is egy nagyon motiváló, inspiráló közeget teremtett. Emellett október óta számos tagunk testközelben is megtapasztalja és gyakorolja az önkormányzati politikát, mely sokuk számára elhozta a bizonyosságot, miszerint minél mélyebben szeretnének az ország jövőjével foglalkozni. Ennek köszönhető, hogy többen is elindultak az elnökségi pozíciókért."