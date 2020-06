Tarlós szerint ő soha nem mondta, hogy nincs elég pénz a Lánchídra

A volt főpolgármester szerint “hírhamisítás” az az állítás, hogy ő már a tender kiírása előtt tudta, hogy a Lánchíd felújítására kevés lesz a pénz. A volt főpolgármester az atv.hu érdeklődésére azt mondta:

„A pénz, amire kevés volt, az nem a Lánchídnak magának a felújítása, hanem összességében a négy-öt elemből álló komplexum, a Lánchíd, a Váralagút, a Clark Ádám tér és a pesti oldalon az Eötvös téri villamosmegálló, illetve az ahhoz kapcsolódó Széchenyi tér felújítása”

Mint ismert, a Népszava írt arról, hogy Tarlós István nem érti, Karácsony Gergely főpolgármester miért nem írta még ki az új tendert a Lánchíd felújítására, hiszen a hídra megvan a fedezet. A lap úgy fogalmaz: „Arról szemérmesen hallgatott a kormányközeli TV2-nek adott interjúban, hogy már a tender kiírása előtt is tudta: a meglévő pénz nem lesz elég.” A Népszava a cikkében felidézi, hogy a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint a felújításszervező BKK akkor 14,4 milliárd forintban határozta meg a szükséges támogatási összeget, “de Tarlós István egyszerűen nem mert ennyit kérni”.

A lap ezt a Közlekedési Egyesület Facebook-posztjából idézi. „Márpedig az egyesület elnöke, Dorner Lajos korábban Tarlós István közeledési tanácsadója volt”, írják a cikkben.

Minderre Tarlós István most azzal reagált, hogy Dorner Lajos nem is mellette, hanem Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes mellett dolgozott, másrészt a Lánchíd felújításába ő nem vonta be Dorner Lajost. Arra, hogy ő nem mert volna a kormánytól több pénzt kérni a Lánchíd felújítására, Tarlós István azzal reagált: “ez hülyeség”, légből kapott.

A volt főpolgármester emlékeztetett, hogy ő tavaly júniusban a nagyon magas, 34-35 milliárdos kivitelezői árajánlatot elfogadhatatlannak tartotta. De ezúttal is megerősítette az általa az elmúlt napokban több nyilatkozatában is elmondottakat, miszerint a 23,7 milliárd hozzáférhető és ez elég kell hogy legyen a Lánchíd felújítására. „Óriási különbség van aközött, hogy egy elemet vagy négy elemet kell-e felújítani” – tette hozzá.