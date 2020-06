A Csernobil sorozat rendezője készítheti el a "The Last of Us"-tévésorozatot

Johan Renck fogja rendezni az HBO-ra készülő The Last of Us-sorozat pilotját, ami azt is jelenti egyben, hogy ismét együtt fog dolgozni a Csernobil készítőjével, Craig Mazinnal. Renck a sorozat kreatív munkálataiban is részt fog venni, így executive produceri tisztséggel rendelkezik majd, de azt még nem tudni, hogy a későbbi epizódokon fog-e dolgozni rendezőként - írja az SG.hu.



Az még márciusban derült ki, hogy a Naughty Dog és az HBO a Sony stúdió bevonásával megkezdte egy The Last of Us-sorozat fejlesztését. A szériát a Horrorra akadva 3-at, a Másnaposok 2-t és a már említett Csernobilt is író Craig Mazin mellett az a Neil Druckmann készítő, aki a nemsokára a második résszel folytatandó videójáték történetét kitalálta. A széria sztorija az első játékén alapulna.