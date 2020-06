Az Európai Bizottság a belső határok megnyitására szólított fel

Az Európai Bizottság csütörtökön felkérte az európai uniós tagállamok kormányait, hogy június 15-étől, vagyis jövő hétfőtől kivétel nélkül oldják fel a koronavírus-járvány miatt bevezetett határzárakat a schengeni övezeten belül.

A brüsszeli testület július elsejétől javasolja az EU-n kívüli országokból érkezőkre vonatkozó utazási korlátozások részleges és fokozatos megszüntetését.

Ylva Johansson uniós belügyi biztos brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte, hogy egyes harmadik államokban továbbra sem stabil az egészségügyi helyzet, így ebben a szakaszban nem javasolják az utazási korlátozások teljes megszüntetését. Nyomatékosította, hogy a feloldásnak mindenképp fokozatosan kell történnie, s a folyamatnak közösségi szinten összehangoltnak kell lennie.

Elmondása szerint a bizottság a tagállamokkal együttműködve objektív feltételeken alapuló listát készít olyan országokról, ahonnan engedélyezi a beutazásokat. A feltételek a járványügyi helyzetet, a távolságtartási szabályok betarthatóságát veszik figyelembe. Hangsúlyozta: a határnyitásnak kölcsönös alapon kell működnie.

"A nyugat-balkáni országok, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia valószínűsíthetően ezen a listán lesz, mert ezekben az államokban a járványügyi helyzet hasonló, mint az EU-ban, sőt akár jobbnak is mondható"

- mondta Johansson.

Az utazási korlátozásokat újra be lehet vezetni egy adott országra, ha valamilyen okból kifolyólag már nem felelnek meg ennek a feltételrendszernek. Ezenkívül a tagállamok továbbra is megtagadhatják a belépést az EU-n kívülről érkező utasok számára, akik veszélyt jelentenek a közegészségügyre, még akkor is, ha olyan országból érkeznek, amelyre vonatkozóan egyszer már megszüntették a korlátozásokat.

Johansson múlt héten arról számolt be, hogy nem minden tagállam állapodott még meg a külső határok újbóli megnyitásának feltételeiről.

Elsősorban a turizmustól nagyban függő országok, például Görögország, sürgetik a határok gyors újranyitását. Athén már bejelentette, hogy június 15-étől fogadná az Ausztráliából, Kínából és Dél-Koreából érkezőket is.

(MTI)