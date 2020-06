Bölöni László lesz a Fradi edzője?

Az erdélyi futballszakember játékosként és edzőként is rendkívül sikeres pályafutást tudhat eddig maga mögött. A Steauával BEK-et és szuperkupát nyert, de edzője volt többek között a román válogatottnak, az AS Monaconak, a belga Standard Liegnek, de a görög PAÓK-nak és a szintén belga Antwerpen csapatának is.

Évi egy millió euró lehet Bölöni fizetése a Fradinál

Ha létrejön a megállapodás az FTC és Bölöni között, akkor ez lesz az első alkalom, hogy a neves futballszakember Magyarországon vállal munkát. A román sportlap úgy tudja, Bölöni László a Fradinál egy millió eurót, közel 350 millió forintot meghaladó éves fizetésre számíthat.

A tavalyi bajnokságot is megnyerő és idén is bajnokesélyes Fradit jelenleg az ukrán Sergej Rebrov vezeti, aki a bukaresti lap információi szerint ősztől a török Fenerbahce csapatához távozik.