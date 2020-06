Az MKP szerint bekövetkezhet, hogy szlovák pártlistákon bekerült magyar, vagy félig magyar politikusok fogják képviselni őket

Ahogy arról az Alfahír is beszámolt, Orbán Viktor magyar és Igor Matovič szlovák miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott péntek kora délután - a magyar-szlovák viszonyban eddig talán még nem tapasztalt jó hangulatban. Ám azért az mégis sokatmondó volt, hogy érdemben kérdezni már nem lehetett a két kormányfőt - pontosabban országonként 1-1 kérdésre volt idő, amit magyar oldalról az MTVA az uniós forrásokra pazarolt, a szlovák oldalon pedig a Ta3 dobta fel Matovicnak a Trianon-labdát.

Matovič populista politikus, nem a magyarok nagy barátja Megdöbbenve olvastam, a magyar sajtó és közélet jelentős része milyen áhítattal fogadta Igor Matovič szlovák kormányfő szavait Trianon előestéjén. Nyilván a magyarországi közvélemény nem ismeri még őt elég jól, ezért érthető ez a reakció, de ha egy kicsit megkaparjuk a hátteret és végiggondoljuk a politikai célokat és a következményeket, máris nem a magyarbarát, hanem a magyarokat bedaráló Matovič képe bontakozik ki.

A szlovák miniszterelnök, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű párt elnökének legfontosabb üzenetei között ugyanis szerepelt, hogy szívesen lenne magyar közösség hangja Szlovákiában. Mindezt azután, hogy a Magyar Közösség Pártja (MKP) nemzeti memoranduma kapcsán úgy nyilatkozott, hogy az átvételekor olyan érzése volt, mintha leköpték volna.

De vajon, ha Matovic a magyar hang, akkor mi szükség lesz az etnikai alapú felvidéki magyar pártokra? (Egyébként erre a kérdésre szerettünk volna választ kapni a két politikustól.)

Králik Róbert, az MKP sajtótitkára szerint "csak tőlünk, felvidéki magyaroktól függ, hogy lesz, vagy nem lesz" parlamenti képviselete Szlovákiában a magyarságnak. Ugyanakkor Matovic mai gesztusának örülnek.

"Örülünk annak, hogy olyan miniszterelnöke van az országnak, aki gyakorlatilag nemhogy az asszimilációban nem érdekelt, hanem azt szeretné, hogy mindenki jól érezze magát Szlovákiában, attól függetlenül, hogy milyen nyelvű édesanya szülte meg"

- hangsúlyozta a szóvivő, hozzátéve: ez egy komoly előrelépés, korábban soha nem a mondott ilyet szlovák miniszterelnök.

Ugyanakkor az MKP szerint

az lenne a lényeg, hogy a felvidéki magyarságnak a saját erejéből legyen parlamenti képviselete

- közölte az Alfahírrel Králik.

"Az hogy valaki barátságosan szól hozzánk, annak örülni tudunk, de attól még a célunk, hogy összefogjunk, és közösen bejussunk a parlamentbe, mint önálló magyar érdekképviselet, mert csak így tudjuk a leghatékonyabban képviselni a magyarságot, ha ott vagyunk, és beleszólunk a döntésekbe, és nem vagyunk kiszolgáltatva semmilyen módon"

- tette hozzá.

A saját felelősségüknek is tartják, hogy kiszorultak a szlovák parlamentből. Ha ügyesebben, jobban fogunk politizálni, és hatékonyabban fogjuk megszólítani a választókat, akkor ez nem kell, hogy többet előforduljon - mondta a sajtótitkár. Emlékeztetett, elméletileg még mindig 8-8,5 százalék a magyarság aránya Felvidéken, tehát az 5 százalékos parlamenti küszöb megugrása nem kellene, hogy ekkora gondot okozzon. Nyilván az, hogy ha 5-6 pártra szakad a közösség, és még a pártokon belül is viták, veszekedések lesznek, ez a jelenlét kivitelezhetetlen lesz, így Králik szerint

akkor bekövetkezik, hogy szlovák pártokon, pártlistákon keresztül bekerült magyar, vagy félig magyar politikusok fogják képviselni őket, már ha fogják.

"De nyilván az a képviselet soha nem lesz olyan, mint amikor egy etnikai, egy magyar párt képviseli a magyarságot"

- hangsúlyozta.

Nemzeti memorandum

A memorandum kérdése "többé-kevésbé rezonál" az MKP-ben is, "még úgy is fogalmazhatnék, hogy valamelyest megosztja a pártunkat" - fogalmazott a sajtótitkár. Valaki úgy gondolja, mint Berényi József (ő egyébként ott volt Matovic kíséretében a miniszterelnöki sajtótájékoztatón is - a szerk.) hogy ezt nem ilyen formában, nem ebből az alkalomból kellett volna átadni, és vannak más politikusok, mint Őry Péter és Csáky Pál, akik viszont azt mondják, hogy ez egy jó alkalom volt arra, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy van még egy csomó kérdés, ami tisztázatlan Szlovákiában, és ami orvoslásra vár - magyarázta, ugyanakkor az MKP állásfoglalására még várni kell.







-a magyarság, mint államalkotó nemzet elismerése Szlovákián belül



-magyar körzet kialakítása, amelyet a magyarok igazgatnának választott képviselőik útján



-a hivatalokban és a bíróságokon, mint hivatali nyelv, használható legyen a magyar



Azt azonban az MKP szerint sem lehet elvitatni, hogy a memorandum tartalma, az a 10 pont, amit ott megfogalmaztak, az szinte azonos azzal, amit a kisebbségi minimumként meghatározott minden párt a Felvidéken. Gyakorlatilag semmi újat nem követeltünk - közölte velünk Králik.

"És az sem vet túl jó fényt Matovic úrra, hogy ilyen fura módon reagálta ezt le, mert diplomatikusabb úton is megtehette volna, nyilván a szlovák nacionalista, és soviniszta fél kierőszakolta ezt a reakciót belőle"

- utalt Markovic köpéses nyilatkozatára a szóvivő.