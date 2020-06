Talán kapnak valami juttatást a szociális dolgozók

Bár a kormányzat rendszeresen kihagyja őket az életpálya-modellek és egyszeri juttatások számítása során, talán valami halvány esélye van, hogy a szociális szféra dolgozói is megkapják a bruttó félmilliós bérkiegészítést. Erre utal a Népszava cikke, mely szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumában ezen dolgoznak.

Tudjuk, hogy van egy nagyon komoly feszültség, higgyék el, mi is látjuk, ezért az államtitkár úr és a miniszter úr nevében is mondom: az, hogy a Semmelweis-napon a szociális ágazatban dolgozók nem kapnak semmilyen juttatást – nagyon óvatosan mondom –, de ez nem jelenti azt, hogy a dolog nincs az asztalon. Dolgozunk azon természetesen, hogy a szívből jövő köszönöm mellé anyagi megbecsülést is tudjunk a szociális ágazatban dolgozóknak juttatni