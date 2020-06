"Több kurázsit várnék a magyaroktól" - interjú Fekete-Győr Andrással

Sarkadi-Illyés Csaba: Elszalasztották a momentumot?

Mire gondol?

S.I.CS.: Vona Gábor írta a Facebookon az ellenzéki oldalon történtekkel kapcsolatban, hogy az EP-választásból kiindulva a Momentumot mostanra sokkal előrébb várta volna. A Medián friss felmérése szerint 11 százalékon állnak.

Amikor 2018-ban újra lettem választva, elfogadtunk egy új politikai stratégiát. Ennek nyomán azok a hangok, amik ellenzékváltást követeltek, akár a Momentumon belül, akár kívül, halkabbak és türelmesebbek lettek. Az EP-választáson a saját utunkat jártuk, az önkormányzati választásokon a Fidesz és az álellenzéki Mi Hazánk kivételével minden szereplővel együttműködtünk. 2018-ban egy kis pártot építettünk tovább, ma viszont már egy országos középpárt vagyunk. Az önkormányzati választások tükrében talán a legnépszerűbb a megyei jogú városokon kívüli Magyarországon.

Ezután jött egy világjárvány, ebben az időszakban arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy a nemzeti szolidaritás és kiegyezés jegyében a pártpolitikát lélegeztetőgépre rakjuk.

Ilyenkor a pártpolitika senkit sem érdekel: mi is inkább ételcsomagokat vittünk azoknak, akiknek nem volt mit enniük a járvány miatt a kisebb falvakban. Az embereket ilyenkor az érdekli, hogy mit csinál a kormány és mit csinálnak a polgármesterek. Minden energiánkat egyrészt a pártépítésre, másrészt például Soproni Tamás, Déri Tibor, Pikó András, Nyirati Klára, és Balogh Csaba polgármestereinkre fordítottuk. Ők megmutatták azt, hogy sokkal többet akarnak és tudnak is segíteni, mint a kormány. Büszkék vagyunk rájuk. A Momentum most egy országos középpárt, erre építünk tovább.

S.I.CS.: A Fidesz 60 százaléka mellett viszont eltörpül a Momentum 11 százaléka. Tarthatna előrébb a Momentum? Azért tart itt, mert jött a vírus, vagy esetleg ott van, ahol lennie kell?

Nem politikai elemző vagyok, hanem politikus. Olyan politikus, aki egy városi rétegpártból egy országos néppártot épít. Már nem vagyunk nemzedéki párt, de még nem vagyunk néppárt. Az út ki van jelölve: ezen az úton haladunk előre. Az, hogy az új elnökségben van egy debreceni és pécsi politikus, vannak alpolgármesterek és helyi képviselők, azt mutatja, hogy a Momentum egyre többféle, szempontrendszert képvisel már elnökségi szinten is. Az irány egyértelmű. A Fidesz támogatottságával senki nem elégedett, de ha valamikor, akkor a következő két évben derülhet ki, hogy propagandakormányzás helyett az elmúlt tíz évben kormányozni is kellett volna. A gazdaság, az egészségügy és a szociális világ össze tud omlani a következő években. Azon kell dolgoznunk, hogy meg tudjuk mutatni, ezeket a húsbavágó területeket is fel tudjuk támasztani, be tudjuk indítani.

S.I.CS.: A tisztújítás előtt azt kommunikálta a Momentum, hogy eddigi legsikeresebb évén van túl, ami EP-helyekben és polgármesteri székekben is mérhető. Ennek ellenére a tagság lecserélte majdnem a teljes elnökséget. Nincs ellentmondás?

Továbbra is én vagyok a Momentum elnöke, Hajnal Miklós is folytatja az elnökségi munkát. Mi abban hiszünk, hogy a Momentum, mint parlamenten kívüli fiatal politikai közösség, egyben politikai iskola is. Ha Magyarországot 2022-től kormányozni, vezetni, igazgatni szeretnénk, akkor ehhez rátermett és alázatos politikai vezetőkre lesz szükségünk. Ilyen vezetőket nevelünk például a Momentum elnökségében is, ezért küzdöttem azért, hogy ötről hétre bővítsük az elnökségi tisztségek számát, és ezért örülök annak, hogy volt 34 induló. Tanulni, fejlődni, épülni akarnak.

Ahogy Dobrev Klára sem tagja a DK közvetlen vezetésének, mert máshova fordítja energiáit, úgy például Donáth Annával is jól jár a Momentum és Magyarország, ha az Európai Parlamenti feladatai mellett minden idejét és erejét a szociálisan hátrányos helyzetű magyarok ügyeire fogja fordítani.

S.I.CS.: Dobrev Klára várhatóan miniszterelnök-jelölt lesz. Ez alapján Donáth Annát is predesztinálhatjuk erre?

Miniszterelnök-jelöltről a Momentumnak jelenleg nincs döntése, ahogy más pártoknak sincs. Új feladatok vannak, új feladatokra pedig új embereket választott a tagság. Új feladat például, hogy ne csak a városi polgárság szemében legyünk ismert és elismert közösség, hanem a kistelepülések közösségeiben is. Ezért erősítettünk például Mándi Lászlóval és Körömi Attilával.

S.I.CS.: De az egy stratégia is lehet, hogy a párt ismert arcait, akik már letettek valamit az asztalra, például Donáth Anna és Kerpel-Fronius Gábor, kicsit hátrébb húzzák, tudatosan építik, és a talán jövőre kezdődő tárgyalásokra úgy mennek, mint akik akár a teljes összefogásban, akár a két listás megoldásban vezetők lehetnek?

Sok lapot tartunk a kezünkben. Döntés lesz a miniszterelnök-jelöltünkről is még valamikor az évben, de azt most nem tudom megmondani, hogy ki lesz az.

S.I.CS.: De lesz?

Lesz.