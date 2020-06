Obama egykori tanácsadója attól tart, hogy Amerika "orbánosodik"

Magyarországgal példálózva hívta fel a figyelmet Donald Trump amerikai elnök újraválasztásának veszélyeire Ben Rhodes, Barack Obama volt helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója - írja a 24.hu, az Atlantic honlapján található cikkre hivatkozva.

Az egykori tanácsadó szerint Orbán és Trump egyaránt részei annak az új hullámnak, amelynek során több országban is autoriter vezetők kerültek az élre, Brazíliától Oroszországon és Törökországon át Indiáig. Hozzátéve, hogy a sikereik azon az elven nyugszanak, amit Orbán az újraválasztása után hangoztatott, vagyis hogy a globalizáció és a liberális demokrácia kudarcot vallott, és hogy a nacionalizmus tradicionálisabb formájára van szükség ahhoz, hogy országukat ismét nagyszerűvé tegyék.

"Végignézve a történelmen, nem nehéz megállapítani, hogy az autoriter nacionalizmus a norma, míg a liberális demokrácia inkább egy, a második világháború utáni kivétel"

- emelte ki.

A cikk írója több ponton is összehasonlította a republikánusok és a Fidesz intézkedéseit. Ezek között említve a magyar kormány részéről:

a választási körzetek újrarajzolását,

a saját embereik "beültetését" a bíróságokra,

a Fidesz-oligarchák felpénzelését,

a masszív propaganda-hadjáratokat,

vagy azt a tényt, hogy látványosan közeledtek Oroszországhoz.

A republikánusokkal kapcsolatban szintén megjegyezte, hogy hasonlóképpen a választási körzetek átformálásával betonozták be a pártembereket a hatalomba, a kormányzati programok pedig elősegítették, hogy a gazdagok még gazdagabbak legyenek, akik aztán adományokkal köszönték meg ezt a pártnak. A propaganda szerepét a Fox News televízió vette át, miközben Trump elnöksége alatt a bíróságok munkáját is átalakították, a republikánusoknak kedvezően. És persze Trump is elkezdett közeledni Oroszországhoz.

Ben Rhodes szerint a magyar miniszterelnök már megmutatta, hogy egy választási győzelem után egy párt és annak vezetője képes arra, hogy a nacionalizmus és gyűlölet állandó keverékével sérüléseket okozzon egy demokráciában, és a volt tanácsadó úgy véli, hogy abban az esetben, ha novemberben újraválasztják Trumpot, ez várhat az USA-ra is.