Jakab Péter szerint nem a Jobbiknak kell bocsánatot kérnie a felhatalmazási törvény miatt

A héten a Parlament szavazhat a veszélyhelyzet végéről, Jakab Péter napirend előtti felszólalásában összegezte a felhatalmazási törvénnyel kapcsolatos intézkedéseket.

Mindent sikerült megszerezni, amit akartak? - tette fel a kérdést a Jobbik elnöke, majd vont egy gyors mérleget:

a kaszinókat sikerült átjátszani a Garancsi nevű haverjuknak évi 10 milliárd forintos haszonnal;

a Balatont sikerült átjátszani Mészáros Lőrincnek;

a Budapest-Belgrád vasútvonalat sikerült megdrágítani a 700-ról 1.700 milliárdra, amit 10 évre titkosítottak;

Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak is jutott néhány milliárd.

"Azért kellett a korlátlan hatalom, hogy korlátlanul gazdagodjanak a járvány alatt is"

- szögezte le.



Jakab Péter kifejezetten irritálónak nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke, ahelyett, hogy visszafogná magát, továbbharácsol a barátai, és rokonain keresztül, rendőröket küld a kormánykritikus Facebookozokra, állami erővel koboz el magáncégeket, vagy éppen elveszi az önkormányzatok vagyonát.

"Ennyi az önök rendkívüli hatalmának az eredménye: meg félezer halott, több ezer hazazavart beteg, kirúgott kórházigazgatók, félmillió munkanélküli, becsődölt cégek. Mindez 3 hónap alatt"

- folytatta Jakab Péter.

Nekünk kellene bocsánatot kérni, mert nem voltunk hajlandóak korlátlan ideig megszavazni ezt az elmebajt?

- kérdezte, majd hozzáfűzte, szerinte azoknak kell bocsánatot kérni, akik a korlátlan hatalommal elnyerték a korlátlan felelősséget is.



A munkanélküliséggel kapcsolatban kiemelte, hogy egy ország jövőjét nem lehet közmunkásokra és a katonákra építeni, és felesleges is, hangsúlyozva: a rendkívüli hatalmat fel lehetett volna használni arra is, hogy meghosszabbítsák a munkanélküli járadék értékét, hosszát.



Jakab Péter szerint azoktól a választóktól kell bocsánatot kérni,

"akik csalódottak, hogy még mindig nem tudtuk az Önök aljas rendszerét a történelem szemétdombjára küldeni"

- közölte a kormányoldallal, majd még annyit közölte velük: ebből a szempontból adósok, de ezt az adósságot törleszteni fogják.

A teljes felszólalást is tekintse meg: